Hincha de Colo-Colo falleció tras caer desde techo del estadio Monumental previo al Clásico con 'U' de Chile

El Clásico de fútbol chileno se tiñó de negro. Previo al encuentro que Colo-Colo le ganó 1 a 0 a la Universidad de Chile el domingo 31 de agosto, en el estadio Monumental David Arellano, se produjo la muerte de un hincha colocolino. El barrista cayó desde el techo del recinto, cuando intentó pasar de una tribuna a otra.

Hincha tomó decisión temeraria

A unos 10 minutos del comienzo del encuentro, un fanático del 'Cacique' intentó pasar desde el sector denominado Galvarino (lateral sur) hacia Cordillera (oriente lateral). Al subirse al techo, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable, por lo que fue de inmediato trasladado a un hospital, Eloísa Díaz de La Florida.

Hinchada de Colo-Colo.

en el centro de salud, los médicos le aplicaron las técnicas de reanimación para salvarle la vida, sin embargo, el daño fue irreparable. Las heridas provocadas por la caída le causaron la muerte, pese a los intentos de los galenos.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Colo-Colo. Información de la prensa chilena sostiene que el fallecido tenía 31 años. Por otro lado, la Fiscalía Oriente llegó al recinto deportivo para las primeras diligencias, que las encargarán al OS9 de Carabineros.

Cuatro hinchas de Colo-Colo fallecidos en 2025

No es el primer caso de un fanático del 'Cacique' fallecido en lo que va de este año. El 11 de abril, dos hinchas perdieron la vida a las afueras del estadio Monumental, en un partido por la Copa Libertadores ante Fortaleza. En un intento por ingresar a la fuerza al recinto, la reja se les cayó encima y los aplastó.

Durante el encuentro, en señal de protesta, algunos barristas irrumpieron en el campo, provocando el susto entre los jugadores y cuerpo técnico del conjunto brasileño. Por tal motivo, la CONMEBOL suspendió el cotejo y declaró ganador por 3 a 0 al 'Tricolor de Acero', además de una sanción administrativa para Colo-Colo.

❌🇨🇱 SE PUDRIÓ TODO EN EL ESTADIO MONUMENTAL: Los jugadores de Fortaleza tuvieron que correr a los camarines tras la invasión de los hinchas del Cacique.



El Cacique arriesga duros castigos para futuros partidos en CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/D6cK5rG48t — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 11, 2025

El 18 del mismo mes, un día antes de celebrar su centenario, murió una hincha icónica de 90 años, a quien conocían como 'María Colo-Colo'. Esto, sumado al deceso de los dos hinchas, provocó que el club santiagueño no celebrara sus 100 años de vida institucional.

De este modo, un hincha de Colo-Colo falleció mientras intentó pasar de una tribuna a otra. El fanático se subió al techo entre las tribunas sur y oriente y cayó desde una altura considerable. Fue declarado muerto en el hospital a donde lo derivaron.