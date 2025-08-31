Marcos López se estrenó como goleador en Dinamarca: Abrió la cuenta en goleada del Copenhague

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Buen cierre de semana para Marcos López. Tras conseguir la clasificación la fase de liga de la Champions League, al lateral peruano le tocó anotar su primer gol en la Superliga de Dinamarca. El Copenhague goleó por 5 a 1 al Randers por la liga local, siendo el primer el anotado por el jugador de la selección nacional.

López encaminó la paliza

Al minuto 12 de la primera parte, el cuadro de la capital danesa tuvo un tiro libre al borde del área. El canterano de la Universidad San Martín pidió la pelota y con una zurda soberbia, la puso en el vértice del palo izquierdo del meta Paul Izzo, que nada pudo hacer para detener el remate.

El Copenhague no tuvo piedad de su rival y en en resto del primer tiempo anotó tres goles más con el que prácticamente sentenció el encuentro. Los goles fueron de Youssoufa Moukoko, Mohamed Elyounoussi y Elias Achouri. En el complemento cerró la cuenta Yoram Zague, mientras que para los locales descontó Florian Danho.

No es la primera vez que Marcos López se presenta como una opción en balones parados. En la serie ante Basel, por el playoff de la UEFA Champions League, el lateral peruano cobró un tiro libre con destino de gol, aunque en esa ocasión el golero del cuadro suizo evitó que ingresara a su arco.

'ML20' dio entrevista tras el partido

Tras el partido, el jugador de 25 años declaró para el canal oficial del vigente campeón de Dinamarca. En un inglés sencillo, mostró su felicidad por conseguir su primera anotación y por haber ayudado a su equipo a sumar y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

"Me siento muy feliz de haber convertido mi primer gol con este equipo. Es especial para mí, quería un gol. Lo más importante obviamente es la victoria, pero sí, el gol fue increíble", manifestó el seleccionado nacional.

🗣️ Lopez: Meget specielt at score mit første mål



Marcos Lopez scorede sit første mål denne søndag i sejren over Randers. Hør fra den glade peruvianer her⤵️https://t.co/fUjC4GQEpA#fcklive #sldk — F.C. København (@FCKobenhavn) August 31, 2025

Sobre el tanto, explicó que ha venido practicando para tener la oportunidad de convertir a balón parado. Cabe precisar que 'ML20' es uno de los encargados de los cobros de esquina o de faltas en ataque.

"Practico mucho en los entrenamientos y hoy sucedió, estoy muy orgulloso de eso. Espero en el futuro tener más tiros libres por ejecutar", sentenció.

De esta forma, Marcos López marcó su primer gol con el Copenhague de la Superliga de Dinamarca. El lateral peruano anotó el primer tanto de su equipo y llega motivado para la fecha doble de las eliminatorias mundialistas.