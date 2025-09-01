Erick Noriega tras su debut con Gremio de Brasil: "Es un sueño que estoy cumpliendo"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana sigue recibiendo a sus jugadores convocados del fútbol extranjero en su concentración en Montevideo a solo días de enfrentar a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los últimos en llegar fue el flamante volante de Gremio de Porto Alegre, Erick Noriega, quien recientemente debutó en el fútbol brasileño.

Luego de decirle adiós a Alianza Lima, pasaron algunos días para tener noticias del 'Samurai' desde Brasil y fue este último domingo 31 de agosto cuando arrancó como titular en el elenco gaucho visitando a Flamengo en el Maracaná. Pese a lo complicado del escenario y sus pocos días trabajando con sus compañeros, el peruano realizó una buena presentación ganándose los elogios de la prensa deportiva de aquel país.

Erick Noriega se pronuncia tras su debut con Gremio

Tras este esperado momento en su carrera, Erick Noriega partió rumbo a Uruguay y ya se unió a la delegación de la Selección Peruana pensando en la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahí, el volante de Gremio de Porto Alegre fue abordado por América TV y pudo compartir sus primera sensaciones tras su estreno con su club.

De acuerdo a su sentir, este paso en su carrera significa un sueño cumplido para él y su familia que anhelaron tanto la ansiada internacionalización. A su vez, indicó que esto es respuesta al trabajo constante y los sacrificios que ha realizado en los últimos años.

"La verdad que ha sido un partido muy especial. Como dices, es un sueño que estoy cumpliendo con mi familia, pero esto sigue, recién empieza y quiero seguir mejorando. Este trabajo que vengo haciendo día a día, gracias a Dios estoy bien físicamente, así que a continuar", indicó.

🇵🇪 ERICK NORIEGA, feliz luego de su DEBUT con GREMIO en el BRASILEIRAO. pic.twitter.com/rML6BYhhlH — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 1, 2025

¿Dónde jugará en la Selección Peruana?

Seguidamente, el futbolista con pasado reciente en Alianza Lima indicó que durante los primeros minutos del duelo ante los gauchos estuvo bastante nervioso, pero que a pesar de ello logró salir adelante. "Estaba bastante nervioso por la presión que tenía el partido, pero gracias a Dios todo salió bien", añadió.

Por último, el 'Samurai' fue consultado sobre la posición en la que le gustaría jugar en la Bicolor en estos encuentros que se vienen. El volante fue claro en señalar que donde lo pongan dará lo mejor de sí. "Dónde sea, dónde me toque jugar voy a dar lo mejor", finalizó.

De esta manera, Erick Noriega se mostró muy emocionado tras su debut con Gremio de Porto Alegre y aseguró estar cumpliendo uno de los sueños de su carrera.