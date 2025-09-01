Rosario Sasieta dejó de ser abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio que le bridamos ad honorem"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió a más de uno luego de anunciar mediante redes sociales que la doctora Rosario Sasieta dejó de ser su abogada. En el documento presentado por la madre de los hijos de Christian Cueva, se observa que dicha decisión fue de mutuo acuerdo debido a que se observa la firma de ella. Ahora, López mostró quién asumirá su nueva defensa legal.

Rosario Sasieta ya no es abogada de Pamela López

La actual pareja del cantante Paul Michael, reucrrió a su cuenta de Instagram para publicar el documento redactado por el Estudio Sasieta, abogados y consultores, en el que se indica que decidieron finalizar el patrocinio legal ad honorem que brindaron a Pamela López desde agosto de 2024.

"Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela Lopez Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha", se lee en el documento.

Comunicado del estudio de abogados de la doctora Rosario Sasieta

En consiguiente, se subraya los logros que el estudio de abogados realizó durante la batalla legal de la trujillana con el futbolista Christian Cueva. Al respecto, en el texto se indica que se logró una conciliación con 'Aladino' para el régimen de visitas de sus hijos.

"La señora López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12 000 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES); y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una conciliación con el señor Christian Cueva sobre el Régimen de Visitas de sus menores hijos ante el 6 Juzgado de Familia de Lima", enfatiza.

Nueva defensa legal

Posteriormente, López Solórzano extendió su agradecimiento a la doctora Sasieta y dio a conocer al nuevo abogado quién será su nueva defensa legal mediante una fotografía y un mensaje.

"Aviso a la opinión pública: Por medio del presente, agradezco la labora realizada a la doctora Rosario Sasieta quien ha afectuado una gran labor en mi defensa, y desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos", escribió Pamela López en sus historias de Instagram.

Nuevo abogado de Pamela López

De esta manera, Pamela López recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que la doctora Rosario Sasieta dejó de ser su abogada. Posteriormente, presentó a a su nuevo abogado.