Mariano Soso ya decidió: ¿Quién llevará la cinta de capitán en Alianza Lima tras la llegada de Guerrero?

Alianza Lima se alista para un Torneo Clausura 2024 con grandes expectativas tras la incorporación de Paolo Guerrero. Sin embargo, uno de los temas que ha generado debate es quién asumirá el rol de capitán del equipo. En una reciente entrevista, el entrenador Mariano Soso abordó este asunto, generando reacciones entre los seguidores y la prensa.

Durante una entrevista con Latina, el técnico Mariano Soso aclaró que, a pesar de la llegada de Paolo Guerrero, la capitanía de Alianza Lima seguirá en manos de Hernán Barcos. El entrenador argentino subrayó que el rol de capitán es un símbolo dentro del equipo y no un título que defina la importancia de un jugador sobre otro.

Esta declaración busca evitar cualquier controversia y enfatizar que la fuerza del equipo radica en el esfuerzo colectivo y no en el liderazgo individual.

En cuanto a su llegada al equipo blanquiazul, Paolo Guerrero expresó su emoción al ver el Estadio Alejandro Villanueva lleno y manifestó su profundo vínculo con Alianza Lima.

"Cumplir mi sueño de regresar a mi casa, vine con 7 años de edad, me fui a los 17 años. Es el equipo más grande del Perú, de eso no queda dudas, ¿Hay alguien que tiene dudas de eso? No hay. Alianza es el pueblo, es corazón. Toda la vida", expresó.