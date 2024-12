"Somos deportistas de élite": Patrick Zubczuk y su dura crítica contra la Liga 1

Patrick Zubczuk, flamante refuerzo del Deportivo Garcilaso del Cusco, criticó la estructura de la máxima categoría del fútbol nacional, indicando que es inadmisible que jugadores profesionales deban pausar sus actividades por más de dos meses. Según el arquero, el tiempo de pausa es contraproducente, pues los atletas necesitan mantenerse activos para evitar inconvenientes y no bajar su ritmo de juego.

Como se sabe, la Liga 1 del presente año finalizó el pasado 3 de noviembre, ya que al ser Universitario campeón de los torneos Apertura y Clausura fue declarado automáticamente como campeón de la competencia. Ante ello, el guardameta de 29 años se pronunció.

"Me parece que son muchas las vacaciones. Es algo que debe corregirse en nuestro torneo, pues no puede ser que los futbolistas profesionales estemos dos meses parados. Es una locura, ya que necesitamos entrenar y trabajar. Somos deportistas de élite y no podemos estar parados", indicó a Infobae.