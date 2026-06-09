Roberto Mosquera llena de elogios a Hernán Barcos durante su presentación en SC: "Me va encantar dirigirlo"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Roberto Mosquera fue presentado nuevamente como director técnico de Sporting Cristal en conferencia de prensa realizada en su sede institucional de La Florida. El entrenador nacional tiene la complicada misión de sacar al cuadro celeste de la incómoda posición en la tabla donde se encuentra a solo tres puntos del descenso.

Llenó de elogios a Hernán Barcos

A eso se le suma que deberá afrontar el repechaje de la Copa Sudamericana donde se medirá con Bragantino de Brasil. Para ello, el elenco bajopontino anunció el fichaje de Hernán Barcos quien llega tras hacer 9 goles en FC Cajamarca a sus 42 años.

A propósito de su llegada, Roberto Mosquera llenó de elogios al 'Pirata' señalando que su profesionalismo y experiencia serán más que claves para sacar a Sporting Cristal de esta difícil situación, además de que servirá como motivación para los más jóvenes.

"Cuando se nombra a un jugador de la trayectoria de Barcos, con su profesionalismo, con su edad, con su entrega, con los goles que tiene en el campeonato... Yo siento una satisfacción de entrenar un jugador que, con una longevidad, le está diciendo a los que tienen menos años 'oye, a ver si te pones serio y comienzas a seguirme, porque imagínate lo que yo jugaba a tu edad, y mira la edad que tengo y también juego mejor que tú'", añadió.

Roberto Mosquera DT de Sporting Cristal sobre Hernán Barcos: "Me va a encantar dirigir a un buen jugador". #SportingCristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/fbk13ZqdMm — Jordy Flores (@jordyxflores) June 9, 2026

En esa misma línea, el exDT de Alianza Lima minimizó el tema de la edad de Hernán Barcos asegurando que la velocidad que perdió ahora la transformó en sabiduría lo que ayuda al resto del equipo a jugar en función a él.

"Yo creo que es un masaje cerebral a todos los que juegan alrededor. Es un ejemplo de querer, de aspirar y del amor que tienes por el fútbol. Entrenarlo nomás a Barcos, yo también me voy a sentir importante porque lo he visto desde que jugaba, desde que comenzó en sus medios, todos los países que ha jugado y no hay una distancia entre lo que jugaba acá. Antes era más rápido y ahora es más lento, pero más sabio", añadió.

Me va encantar dirigrlo

Finalmente, Mosquera señaló que como entrenador será todo un honor tenerlo a su cargo durante el periodo que compartan en elenco rímense.

"Yo creo que me va a encantar dirigirlo y estoy totalmente seguro que va a ser un pulmón más del comando técnico, siendo jugador", sentenció.

En resumen, Roberto Mosquera llenó de elogios a Hernán Barcos resaltando su experiencia y profesionalismo durante su presentación como DT de Sporting Cristal.