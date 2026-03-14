Miguel Araujo explica por qué dijo no a Alianza Lima y prefirió a Sporting Cristal: "Firmé por la..."

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras varios rumores sobre su fichaje, Miguel Araujo decidió romper su silencio y explicar por qué optó por Sporting Cristal en lugar de volver a Alianza Lima para la temporada 2025.

En una entrevista para el programa Hazme el aguante, el jugador de 31 años detalló los problemas que enfrentó con Portland Timbers y cómo la intervención de Sporting Cristal fue decisiva para su llegada al Rímac.

Problemas con Portland Timbers

Según Miguel Araujo, la situación comenzó cuando la directiva de Portland Timbers no ingresó correctamente sus documentos, lo que derivó en retrasos en el pago de su salario.

"El tema fue porque yo requería una ayuda. Yo estuve en Portland y ese año de venir aquí, estuve como 3 meses entrenando todas las mañanas. Quería que peleen mi dinero porque me habían mandado mis papeles a otro lado", explicó el jugador.

El jugador contó que esta situación afectaba su viaje y la tramitación de su green card, lo que complicaba cualquier movimiento hacia un nuevo club. Por ello, buscó apoyo tanto en Alianza Lima como en Sporting Cristal para resolver el problema pendiente con su antiguo club.

Araujo explica por qué eligió Cristal

Miguel Araujo aclaró que, aunque Alianza Lima se mostró dispuesto a ayudar, no vio avances concretos. Por el contrario, Sporting Cristal, con la intervención de Chalaquita y Joel Raffo, facilitó la asistencia que Miguel Araujo necesitaba para regularizar su situación.

"Firmé por la ayuda que me brindaron. En Alianza me dijeron que me podían ayudar pero no vi avance; en Cristal sí", precisó.

Próximo partido de Sporting Cristal

Cristal necesita seguir creyendo en sus opciones de ganar el Apertura y, para ello, deberá vencer como local a Sport Boys, penúltimo en la tabla.

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys se disputará el domingo 15 de marzo y podrá verse en vivo desde las 11:00 a. m. (hora peruana) por la señal de L1 Max.

Cabe recordar que los rimenses vienen de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar dos rondas previas; sin embargo, en la Liga 1 marchan octavos con 8 puntos de 18 posibles.

Así, Miguel Araujo aclaró públicamente por qué prefirió Sporting Cristal y rechazó a Alianza Lima, resaltando que la ayuda brindada por el club rimense fue el factor definitivo para su fichaje y demostrando que, a veces, la decisión más estratégica va más allá de la camiseta que uno vistió en el pasado.