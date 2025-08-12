Dictan prisión preventiva para investigado de matar a su hermana tras brutal ataque

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La jueza Yani Laqui, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia, dictó nueve meses de prisión preventiva contra César Augusto Canahuire Montes (52), acusado del homicidio de su hermana Ana Beatriz Canahuire Montes (57). El crimen ocurrió la noche del martes 6 de agosto en la cuadra 8 de la calle Modesto Molina N.° 847, frente al colegio emblemático Coronel Bolognesi.

La audiencia concluyó la tarde del domingo 10, tras el requerimiento del fiscal Jhonatan Narro Ortiz. El investigado será trasladado hoy, lunes 11, al penal de varones de Pocollay.

Herencia desató crimen

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la noche del crimen ambos hermanos se encontraban compartiendo una reunión familiar, con comida y consumo de licor, en la vivienda que ocupaban. En un momento, la conversación derivó en una discusión sobre la herencia de la casa de sus padres. La disputa escaló rápidamente y, según la Policía, César tomó un cuchillo de cocina y atacó a su hermana con seis puñaladas.

El general PNP Arturo Valverde informó que el ataque fue de extrema violencia. "Por la fuerza de las seis puñaladas con las que ha sido ingresado al cuerpo, el cuchillo estaba doblado", declaró a la prensa. Las heridas se localizaron en cabeza, hombros y espalda; una de ellas, la más grave, ingresó por el hombro izquierdo y perforó el pulmón, causándole la muerte.

Hijo de la víctima halló terrible escena

Tras el ataque, el hijo de la víctima llegó al domicilio y encontró a su tío autolesionándose, con cortes en las manos. Personal del SAMU acudió al lugar y constató el deceso de Ana Beatriz. El acusado fue trasladado al hospital para recibir atención médica y posteriormente derivado a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri).

El fiscal Narro señaló que las pruebas y testimonios recabados sustentan el pedido de prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias, que incluyen pericias de medicina legal, entrevistas a testigos y análisis de la escena del crimen.

Según las autoridades, existían antecedentes de conflictos personales entre ambos hermanos debido a temas patrimoniales. La hipótesis principal indica que la discusión por la herencia fue el detonante del homicidio.

Investigación en curso

Con la medida dictada, César Augusto Canahuire permanecerá recluido en el penal de Pocollay mientras se determina su responsabilidad en este hecho que ha conmocionado a la ciudad de Tacna.