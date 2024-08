Stefano Peschiera reveló un desafortunado encuentro con su ídolo, Cristiano Ronaldo: ¿Qué pasó?

Nuestro medallista olímpico Stefano Peschiera brindó algunos detalles tras su hazaña en París 2024. Dentro de sus declaraciones, el velerista peruano no solo contó parte de sus proyectos a futuro, sino también se atrevió a revelar un anécdota que vivió tras conocer al astro del fútbol, Cristiano Ronaldo.

Durante el diálogo con Canal N, Stefano Peschiera fue consultado por su reciente condecoración en el Congreso de la República, en donde compartió algunas fotografías en compañía de los parlamentarios. Al respecto, dijo que él no podía negarse, debido a que quizá son "seguidores" de su carrera.

"Yo encantando de tomarme fotos con todo el mundo, porque a mí me encantaría que mis ídolos o la gente que me inspira se tome fotos conmigo", mencionó, agregando un detalle muy sorprendente: "Una vez le pedí una foto a Cristiano Ronaldo, y me dijo que no", reveló.