¡Qué fuerte! Tiago Nunes reveló el impactante motivo por el que no continuó en Sporting Cristal

La salida de Tiago Nunes de Sporting Cristal fue llevada como un misterio en su momento, pero finalmente parece estar llegando a una aclaración, pues el entrenador brasileño reveló los motivos por los que no continuó dirigiendo al celeste.

En una reciente entrevista con TNT Sports, el estratega se refirió a su experiencia en la Florida como una agradable, pero que no renovó con Cristal por cuestiones personales.

Los comentarios de Nunes hacen referencia a aspectos con los que no escondió su incomodidad cuando dirigió en Perú. Por ejemplo, el arbitraje, con el que tuvo varios problemas y reclamos.

Estos problemas no le gustaron nada al técnico brasileño, que al no ver una solución ante la problemática, decidió salir del país.

"Tal vez me costaría más tiempo adaptarme. Yo soy un tipo que le gusta trabajar a largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Entonces, cuando veo que no hay la oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay sentido de continuar", comentó.