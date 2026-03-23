Liga 1 busca la paz: Proponen reunión entre representantes de Alianza Lima y Universitario tras enfrentamientos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas semanas, los máximos directivos de Alianza Lima y Universitario han sostenido un enfrentamiento mediático a través de una serie de reclamos. Todo habría comenzado luego que el elenco blanquiazul denunciara a los jugadores cremas que incurrieron en un enfrentamiento contra un grupo de hinchas de Sporting Cristal.

Esto generó que la Comisión Disciplinaria sancionara con 4 fechas a Javier Rabanal y 2 a Jairo Concha. Por suerte, la Comisión de Apelación levantó la sanción contra el DT español por lo que pudo estar en la banca de suplentes ante Comerciantes Unidos en Cutervo. Por otro lado, Franco Velazco, administrador de los merengues, también ocasionó molestias en tienda blanquiazul tras unas recientes declaraciones en un medio de comunicación.

Buscan la paz entre Alianza Lima y Universitario

Este pugna parece haber hartado a la junta directiva de la Liga 1 la cual ahora se propone poder limar asperezas entre Alianza Lima y Universitario. Así se dio a conocer en el programa 'Al Límite' de L1 Max donde se indicó que se buscará juntar a los representantes de ambos clubes para llegar a un buen puerto.

El periodista Kevin Pacheco indicó que el presidente de la Liga 1, Fernando Corcino, enviará una propuesta, entre hoy y mañana, para que ambos dirigentes puedan estar frente a frente el miércoles o jueves y poder llegar a un punto medio por el bien del torneo y de sus instituciones.

"La postura de la junta directiva de la Liga 1 es que entre el miércoles y jueves pueda existir una reunión entre el presidente de la Liga, Alianza Lima y Universitario. Esa es la posición que entre mañana y pasado se le va trasladar a los dos clubes más importantes del país. La gran interrogante está en que si los dos van a aceptar pero la información indica eso", indicó.

🎙️Kevin Pacheco: "La postura de la directiva de la Liga es que entre el miércoles y jueves haya una reunión con Alianza y Universitario. La duda es si los dos van a aceptar"#ALL1MITE



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Alianza Lima envía carta notarial a Franco Velazco

Una prueba de la mala relación entre los directivos de ambos clubes fue la reciente carta notarial que recibió Franco Velazco. La misiva fue enviada por la directiva blanquiazul luego que al administrador temporal crema acusar al club de haber participado en los insultos y amenazas contra una periodista en los últimos días.

En resumen, la junta directiva de la Liga 1 busca reunir a los máximos representantes de Alianza Lima y Universitario buscando limar asperezas tras los últimos enfrentamientos mediáticos entre ambos.