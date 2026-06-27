Tragedia en medio del Mundial 2026 enluta a la selección de Países Bajos: Esto ocurrió con uno de sus jugadores

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La algarabía por clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha sido opacada por una tragedia que ha enlutado a la selección de países bajos y que involucra a uno de sus mejores jugadores. En la siguiente nota conoce qué fue lo que ocurrió en el plantel europeo.

Tragedia enluta a Países Bajos en medio de la Copa del Mundo 2026

Un día lúgubre se ha suscitado en el combinado neerlandés luego de que uno de sus delanteros anuncie el fallecimiento de su hijo durante el embarazo de su esposa. El futbolista Cody Gakpo compartió la dolorosa noticia este sábado, 27 de junio, mediante sus redes sociales en las que ha solicitado "privacidad y espacio".

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre", escribió Noa van der Bij, pareja del jugador del Liverpool.

El atacante que el pasado viernes fue titular durante la victoria de Países Bajos por 3 -1 ante Túnez en la tercera jornada de su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que permitió que clasifiquen a dieciseisavos de final escribió en otra publicación en sus historias: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia".

Publicación de Cody Gakpo en sus historias de Instagram

Los mensajes de apoyo de la Federación Neerlandesa de Fútbol y Liverpool

Tras conocerse lo sucedido los mensajes de apoyo para Cody Gakpo y su familia por este dolor de perder a su primogénito no tardaron en llegar. Tal es el caso de la Federación Neerlandesa de Fútbol que utilizó sus canales oficiales para compartir algunas palabras.

Our thoughts are with you, Cody & family 🙏🧡 pic.twitter.com/5Kflf3JioU — OnsOranje (@OnsOranje) June 27, 2026

"Nuestros pensamientos están contigo, Cody y familia", escribió el máximo ente del fútbol de Países Bajos en su cuenta oficial de X junto a una fotografía de Gakpo señalando al cielo tras una celebración de gol.

Por su parte, el conjunto inglés en el que milita el atacante de 27 años, también se sumó con el siguiente mensaje: "Cody, te enviamos nuestro cariño, oraciones y apoyo a ti y a tu familia".

Sending love, prayers and support from all of us to you and your family, Cody ❤️🧡 https://t.co/KoFlp6ba7N — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2026

Cabe señalar que, hasta el momento, ni la Federación Neerlandesa de Fútbol ni el club Liverpool han informado si el delantero continuará concentrado con la selección o si abandonará temporalmente el equipo para acompañar a su familia y reponerse de este difícil momento.

Es así que una tragedia ha enlutado a uno de los mejores jugadores de la selección de Países Bajos. Nos referimos a Cody Gakpo, quien anunció la lamentable noticia de que su hijo perdió la vida durante el embarazo de su esposa.