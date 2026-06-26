Luto en el deporte: Fallece joven promesa de la Sub-20 tras doble terremoto en Venezuela

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio dejó una estela de destrucción y dolor. Entre los múltiples desaparecidos se encontraba un futbolista de la selección Sub-20, cuya búsqueda movilizó a familiares, compañeros y autoridades deportivas. Dos días después, la noticia que nadie quería escuchar se hizo saber: no pudo resistir.

Figura de la Sub-20

Se trataba de Yimvert Berroterán, delantero de 18 años que integraba la selección juvenil y militaba en el Universidad Central de Venezuela (UCV) de Caracas.

De acuerdo a información previa de un comunicador deportivo en Venezuela, el joven quedó atrapado junto a su pareja bajo los escombros en el sector Los Corales de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los movimientos telúricos.

Yimvert Berroterán y Valentina Sandoval fallecieron entre los escombros de un edificio en La Guaira. Pasaron más de 40 horas sin asistencia profesional, ambos dieron señales de vida hasta ayer en horas la tarde. La negligencia de las autoridades en este país es increíble. pic.twitter.com/no3KUDN7aT — Martín Ramos (@martinramostv) June 26, 2026

Berroterán habría resistido por más de 40 horas y finalmente fue hallado con signos vitales, pero la falta de ayuda especializada, denunciada por dicha fuente, habría terminado con su vida tras no resistir la gravedad de sus heridas.

Su muerte, recientemente confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), generó un profundo pesar entre los aficionados y seguidores de la joven figura que representó a la vinotinto, mismos quienes en redes se solidarizaron con la familia, amigos y compañeros, en conjunto con la institución deportiva.

FVF confirma deceso de joven jugador.

El impacto en el fútbol venezolano

Berroterán era considerado una promesa del balompié nacional, con participación en las selecciones Sub-17 y Sub-20 y debut en la Primera División. Su partida conmocionó a la comunidad deportiva, que ya venía golpeada por otras tragedias derivadas de los sismos, como la pérdida de familiares de jugadores profesionales.

La FVF, a través de sus redes, viene actualizando la lista de futbolistas afectados, confirmando hallazgos y otros decesos, además de mantener la búsqueda de quienes aún permanecen desaparecidos.

¡Revive el segundo gol de Venezuela!



Yimvert Berroteran anotó el gol para que el marcador quedara 2 - 0 en el debut nuestra tricolor en el Sudamericano Sub-17 contra Bolivia 🔥⚽️



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Los dos movimientos telúricos, de magnitudes superiores a 7, sacudieron la región centro-norte del país, provocando el colapso de edificios y cortes de servicios básicos. El saldo oficial supera los 150 fallecidos y más de 1.500 heridos, con miles de damnificados que esperan asistencia humanitaria.

La tragedia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y la necesidad de una respuesta internacional coordinada.

La confirmación de la muerte de Yimvert Berroterán añade un rostro humano a la tragedia que vive Venezuela. Su historia simboliza la esperanza truncada de una generación de futbolistas y el dolor de un país que aún busca a sus desaparecidos.

Mientras la FVF continúa informando sobre los hallazgos y las familias esperan noticias, el recuerdo de Berroterán se convierte en un homenaje a la juventud y al talento que la naturaleza arrebató demasiado pronto.