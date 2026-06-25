Partidos de hoy, jueves 25 de junio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este jueves 25 de junio continúa la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Para comenzar, Ecuador saldrá por el milagro con la única consigna de vencer a Alemania para seguir en la Copa del Mundo. Paraguay también debe sumar contra Australia, mientras que Estados Unidos, Países Bajos y Japón jugará pensando en asegurar el primer puesto de sus grupos.

Por el milagro

Los dirigidos por Sebastián Beccacece han vivido días más que complicados teniendo que soportar las duras críticas que llegaron desde su país. Y es que la derrota en el debut y el empate a cero con la débil Curazao, ha remecido los cimientos de la selección ecuatoriana que llegó al torneo con un invicto de casi 20 partidos.

Felipe Caicedo ha sido uno de los más criticados en Ecuador.

Esta vez, en Nueva Jersey, Ecuador deberá encontrar el gol que tanta falta le ha hecho a pesar de las oportunidades generadas. Con toda y la situación negativa, el estratega argentino no realizará cambios por lo que mandará el mismo equipo que jugó el pasado sábado con Gonzalo Plata y el cuestionado Enner Valencia en el ataque.

Por el lado de Alemania, Julian Nagelsmann tendrá una baja más que sensible luego de la complicada lesión sufrida por Nico Schlotterbeck. El central quedó fuera de la Copa del Mundo por lo que todo apunta a que Antonio Rüdiger irá desde el inicio.

A seguir con la racha del triunfo

La Paraguay de Gustavo Alfaro tendrá en Australia un hueso duro de roer. Con solo tres puntos, los sudamericanos deben ganarla a los oceánicos para asegurar su boleto a la siguiente ronda. La consigna será quedar segundo ya que todo apunta a la victoria de Estados Unidos ante Turquía.

Estados Unidos busca asegurar el primer lugar en su grupo.

A su vez, Japón, Suecia y Países Bajos cierran su participación en fase de grupos con la finalidad de asegurar su presencia en los dieciseisavos.

Copa del Mundo 2026

Ecuador vs. Alemania | 3:00 p. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Curazao vs. Costa de Marfil | 3:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Países Bajos vs. Túnez | 6:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Japón vs. Suecia | 6:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Paraguay vs. Australia | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Turquía vs. Estados Unidos | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

En resumen, te dejamos la guía de horarios y canales de los partidos de hoy, jueves 25 de junio del Mundial 2026.