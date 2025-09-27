Un real golpe: Atlético de Madrid destroza 5 -2 al Real Madrid y termina con su racha de victorias

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Atlético de Madrid fue el protagonista de una noche histórica en el estadio Metropolitano al vencer 5 - 2 al Real Madrid por LaLiga de España. El equipo liderado por Diego Simeone superó las jugadas del club merengue con Julián Álvarez como la figura que llevó a la victoria rojiblanca.

Atlético salió victorioso

El partido inició con el dominio del Atlético, superando en velocidad e intensidad al líder del campeonato. Le Normand fue el encargado de abrir el marcador con un cabezazo tras centro de Giuliano y Sørloth intentó por el medio las primeras ocasiones. Sin embargo, fue la reacción blanca la que llegó más rápido con Kylian Mbappé igualando el marcador con una definición cruzada.

Poco después, Arda Güler adelantó al conjunto de Xabi Alonso luego de un error en la defensa. Pero lejos de caer, el Atlético mantuvo la presión,. La precisión de un centro de Koke permitió a Sørloth poner el 2 -2 previo al descanso.

En la segunda mitad, un penal sobre Nico se transformó en gol por Julián Álvarez, que desató la locura en el Metropolitano con el 3 - 2. El argentino volvió a aparecer con una gran ejecución de tiro libre para lograr el 4 - 2, consolidando su posición como figura del encuentro. En los últimos minutos, Antoine Griezmann completó la goleada con el 5 - 2 definitivo, lo que dejó sin reacción a un desbordado Real Madrid.

Fin de buena racha de Real Madrid

Esta victoria para el equipo colchonero cortó la racha del invicto Real Madrid ajustando la competencia por la cima, pues Barcelona podría llegar a liderar si gana su partido pendiente, según un parte de LaLiga.

Además, el triunfo representa un golpe de autoridad del Atlético de Madrid en LaLiga, logrando meterse de lleno en la lucha por el título. El Real Madrid deberá recomponerse tras sufrir una de las más duras derrotas de la temporada.

Con este partido se confirmó nuevamente que la liga española mantiene su atractivo, con un Atlético que no teme doblegar al líder y un Julián Álvarez que se posiciona en Europa.

