Universitario: Conmebol publicó los audios del VAR de la supuesta mano en el gol a Barcelona

Universitario de Deportes logró un gran triunfo por 1-0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores durante su visita a Barcelona en Guayaquil. El cuadro crema jugó a un gran nivel y por momentos superó a su rival a pesar de que este llegaba como claro favorito a dicho cotejo.

El gol de Edison Flores hizo estallar a los millones de hinchas cremas en nuestro territorio, pero también generó los reclamos excesivos de los jugadores ecuatorianos que pedían a viva voz una presunta mano de Andy Polo en la jugada previa al gol. Tras ello, el volante lateral tocó para Jairo Vélez quien luego sacó el centro a la cabeza del 'Orejas' que se transformó en el tanto de la victoria.

Para demostrar transparencia y aclarar cualquier polémica, Conmebol publicó los audios del VAR el cual capturó los diálogos de los jueces mientras revisaban la jugada previa al tanto de Edison Flores. Según lo que se pudo escuchar, el paraguayo Carlos Benítez, árbitro del partido, se percata de la mano de Andy Polo, pero de inmediato aclara que fue totalmente involuntaria.

Los encargados del video arbitraje coincidieron en ello y dejaron en claro que la extremidad superior del futbolista crema no se encontraba en una posición antinatural por lo que no afectaba el trámite de la jugada.

Pese a que Edison Flores fue elegido por muchos como la figura del encuentro, uno de los más destacados fue el polifuncional César Inga quien arrancó el partido como uno de los centrales de la línea de 3, pero luego fue pasó a una de las bandas.

El futbolista nacional aseguró que siempre que sea considerado por su entrenador dará lo mejor de si y hasta reveló que referentes del plantel lo aconsejaron para que su nivel siga en ascenso.

"Cuando me toque siempre voy a dar lo mejor de mí. Aldo (Corzo) me dijo que tome este momento con humildad, que no me desespere. Siempre voy a dar lo mejor de mi para defender la camiseta crema. Fue un triunfo histórico porque nos metemos en la pelea. Tenemos que valorar también la victoria de Alianza Lima y Melgar", indicó emocionado.