Refuerzo para la volante

Universitario completaría sus cupos de extranjeros: Crack de LDU figura en la agenda crema

La dirigencia de Universitario le ha puesto el ojo a una figura de LDU y con ello, completaría sus siete cupos de extranjeros. Esta sería una apuesta para tener un mediocentro más sólido.

Figura de LDU sería objetivo de la directiva de Universitario. (Composición Exitosa)

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/01/2026

Con la aprobación de la norma de la Federación Peruana de Fútbol que permite siete jugadores extranjeros en los equipos de la Liga1, algunos empezaron a buscar más refuerzos. Uno de ello es Universitario de Deportes, que gestiona la contratación de un veterano jugador de LDU que podría arribar al Perú.

¿Qué figura de LDU llegaría a la 'U'?

Se trata del argentino Lisandro Alzugaray, quien según el periodista Gustavo Peralta, ha despertado el interés del tricampeón para ficharlo para esta campaña. El volante tiene en su palmarés un título de la Copa Sudamericana con el 'rey de copas' y tiene contrato con el cuadro ecuatoriano por todo el 2026.

"El volante argentino Lisandro Alzugaray interesa en Universitario de Deportes", indica la publicación en X del comunicador de L1 Max. Después de su primer post, indicó que "gusta mucho y todo podría avanzar", dando indicios de que la directiva crema está realmente interesada en contratarlo.

Con 35 años, ha disputado tres temporadas con los albos , consiguiendo dos veces el título de liga con LDU, una Supercopa y el más importante la Sudamericana del 2023. Llegó proveniente de la Universidad Católica de Ecuador, en donde jugó dos campañas, consiguiendo ser uno de los hombres más importantes.

Hasta el momento ha disputado 128 partidos con el conjunto quiteño, anotando 32 goles y dando 13 asistencias, lo que habla bien de su aporte cuando ataca. La edad no ha sido un problema para el futbolista argentino, que no registró partidos perdidos por lesión durante el curso anterior.

Los extranjeros de Universitario

Para el 2026, el equipo dirigido por Javier Rabanal cuenta con seis extranjeros inscritos, entre los que destacan Williams Riveros (Paraguay), Matías Di Benedetto y Caín Fara (Argentina). A ellos se les suman José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (ARG) y Sekou Gassama (España - Senegal).

Cabe precisar que hay otros jugadores que no nacieron en el Perú, pero al haber obtenido la doble nacionalidad no ocupan plaza de foráneos. Ellos son el arquero Miguel Vargas (Perú/Chile) y Martín Pérez Guedes con Horacio Calcaterra, ambos argentinos, pero que obtuvieron su pasaporte peruano hace algunos años.

La dirigencia de Universitario de Deportes estaría buscando completar su séptimo cupo de extranjeros y habría encontrado en Lisandro Alzugaray al elegido. La figura del LDU es un volante de ataque y con el cuadro albo ha sido campeón de la Copa Libertadores. Tiene un contrato hasta finales del 2026.

