Otro tricampeón con Universitario le dice adiós al equipo a poco de iniciar el Torneo Clausura 2026

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una nueva salida en tienda crema. A puertas de que inicie el Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes dio a conocer que otro tricampeón le dijo adiós al equipo. Esto ocurre tan solo horas después de que se anuncie que José Carabalí se iría del club.

Un tricampeón más que se va de la 'U'

Los hinchas cremas se sorprendieron al conocer que la institución de Ate se despidió otro jugador. A través de sus redes sociales, la escuadra merengue anunció que Hugo Ancajima dejó de ser jugador crema para la segunda etapa del torneo peruano, con lo que puso fin a una etapa de varios años en la que logró el tricampeonato nacional.

En el pronuncamiento del cuadro merengue publicado este miércoles 1, de junio, se agradece al lateral derecho por haber sido un profesional que dejó todo en la cancha cada vez que fue tomado en cuenta por los directores técnicos, además, destacó su compromiso y profesionalismo.

"Gracias por tu garra, Hugo. Agradecemos a nuestro tricampeón Hugo Ancajima por defender la camiseta crema con garra, compromiso y profesionalismo. ¡Éxitos en sus próximos retos!", fue el mensaje que escribió el cuadro nacional en sus canales oficiales.

Cabe señalar que con la salida del futbolista de 28 años el club peruano suma cinco desvinculaciones en el actual periodo, sin que hasta el momento se hayan podido concretar los reemplazos. Vale indicar que en este mercado de pases el conjunto crema realizó tres incorporaciones Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz.

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Agradecemos a nuestro tricampeón Hugo Ancajima por defender la camiseta crema con garra, compromiso y profesionalismo.



¡Éxitos en sus próximos retos! pic.twitter.com/0XDpkDxRJU — Universitario (@Universitario) July 1, 2026

Las cinco salidas de Universitario de Deportes

Recordemos que, la primera baja que confirmó la 'U' fue la salida de Martín Pérez Guedes, quien tras el último partido del Torneo Apertura 2026 se conoció que el mediocampista argentino se iba a retirar de fútbol y retornar a su natal Argentina por temas netamente familiares.

Posteriormente, el delantero Sekou Gassama abandonó el club debido a que tuvo un bajo rendimiento y sin anotar ningún gol. Luego, el lateral izquierdo Paolo Reyna fue cedido al Juan Pablo II tras no sumar minutos. Mientras que ayer José Carabalí se despidió de la institución alegando un asunto familiar y poco después fue presentado como nuevo jugador de LDU Quito.

Como vemos, Universitario de Deportes anunció la salida del lateral derecho Hugo Ancajima tan solo un día después del adiós del ecuatoriano José Carabalí y a puertas del inicio del Torneo Clausura 2026.