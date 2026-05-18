Exigen retiro URGENTE de este popular shampoo en farmacias y supermercados: ¿Cuál es el motivo?

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Exigen retirar de inmediato de todos los supermercados y farmacias un conocido shampoo por posible riesgo para la salud. Conoce el motivo exacto detrás de esa medida y qué productos se verán afectados, según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

¿Qué marca de shampoo es retirado de los supermercados?

De acuerdo a la alerta sanitaria de la Anmat, los productos que deben ser retirados de los supermercados, al menos hasta nuevo aviso, son de la marca 'Lacios Perfectos'. Mediante la disposición 2865/26, el organismo prohibió la circulación de sus artículos debido a que no solo carecerían de inscripción oficial, sino que se constató de que podría contener formaldehído (formol) como activo alisante, una sustancia prohibida por su alta toxicidad.

"El uso de este ingrediente... puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos", señala la normativa de Anmat, en Argentina.

Entre los productos de 'Lacios Perfectos' que se ordenan sacar de los estantes para evitar su venta están incluidos los siguientes:

Shampoo neutro de Lacios Perfectos.

Botox capilar.

Shock de keratina.

Alisado 3D plastificado.

Alisado japonés.

Alisado espejo.

Alisado definitivo.

❗️#AlertaANMAT



ANMAT prohíbe productos capilares de la marca Lacios Perfectos.



Los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes.



Más info 👉https://t.co/koOBEzbUXn pic.twitter.com/zvOjaLs5Jd — ANMAT (@ANMATsalud) May 14, 2026

Retiro urgente por riesgo de salud capilar

Según informó la Anmat, durante las verificaciones que se realizan constantemente, se constató que ninguno de esos productos poseía registro sanitario. Asimismo, precisaron que la exposición a este tipo de productos con sustancias como formol podría provocar irritación en la pitel, ojos y vías respiratorias.

También se resaltó que se generarían reacciones alérgicas y otros efectos adversos de gravedad para la salud del consumidor. Frente a esta situación, el organismo argentino resolvió prohibir los productos de 'Lacios Perfectos' al considerar que no puede garantizarse su seguridad, calidad ni eficacia.

Para evitar caer en engaños que puedan arruinar tu cabello, se recomienda verificar siempre que los productos que compres en farmacias o supermercados, cuenten con el número de legajo del laboratorio elaborador y el número de Registro Nacional de Productos Cosméticos (RNPC).

ANMAT exige que se retire productos de 'Lacios Perfectos'

¿Qué hacer si compraste productos de 'Lacios Perfectos'?

En caso hayas adquirido el producto en Argentina o como parte de un regalo, no dudes en seguir los siguientes consejos:

Suspende el uso del shampoo de forma inmediata.

del shampoo de forma inmediata. Separa y aísla el producto: guárdalo en una bolsa hermética para evitar que emane vapores y ten en cuenta que no debes tirarlo al desagüe, ya que al contener altas concentraciones de químicos peligrosos como el formol, volcarlos por la bacha o el inodoro contamina el agua.

Repórtalo al organismo encargado de velar la sanidad de los productos en tu país.

encargado de velar la sanidad de los productos en tu país. En caso de alergias por el uso, ve directamente a una consulta con un dermatólogo para que evalúe el estado de la piel y te dé un tratamiento médico adecuado.

Es así como la ANMAT prohibió la comercialización y el uso de la amplia gama de productos para el cabello como shampoo de la marca Lacios Perfectos porque carecía de la inscripción sanitaria obligatoria.