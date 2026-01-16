RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Todo listo

Universitario sumó un extranjero más: Lisandro Alzugaray será nuevo jugador crema por los próximos 2 años

En cuestión de horas, Universitario y Lisandro Alzugaray llegaron a un acuerdo para cerrar la operación por dos temporadas. Jugador se sumará a las pretemporada crema en los próximos días.

Lisandro Alzugaray será jugador de Universitario.
Lisandro Alzugaray será jugador de Universitario. (Difusión)

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/01/2026

Universitario sigue activo en el mercado de pases y esto quedó confirmado luego que llegara a un acuerdo con Lizandro Alzugaray para que se convierta en su próximo jugador por los próximos dos años.

Como se recuerda, en las últimas horas apareció la noticia de que el club crema venía negociando con el delantero de LDU de Quito por pedido expreso de Javier Rabanal. El atacante de 35 años vio con buenos ojos el interés de los merengues y en tiempo récord las negociaciones se cerraron.

Lisandro Alzugaray será nuevo jugador de Universitario

Así lo dio a conocer el periodista Kevin Pacheco quien indicó que el contrato de Lisando Alzugaray con Universitario será de dos años, pero con la chance de renovarse automáticamente por uno más si cumple los objetivos planteados en dicho documento.

El atacante realizará una conferencia de prensa este viernes 16 de enero por la tarde donde dará a conocer su decisión a los directivos e hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, club donde jugó en las últimas tres temporadas convirtiéndose en uno de sus referentes.

"Lisandro Alzugaray es nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Futbolista argentino firmó contrato por dos temporadas con la opción a un año más si se cumplen objetivos. Hoy en conferencia de prensa se despide de LDU", indicó el hombre de prensa en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...

