Universitario: Titular indiscutible para Jorge Fossati revela que ya conversa sobre su renovación para 2024

Universitario de Deportes ha retomado la senda de la victoria en los últimos encuentros y uno de los responsables del buen momento crema es uno de sus recientes fichajes, el cual se ha vuelto titular indiscutible para Jorge Fossati. Por eso, la administración ya negocia su renovación con él.

Universitario de Deportes fichó este 2023 a cinco extranjeros: Emanuel Herrera, Williams Riveros, Martín Pérez Guedes, Mattias Di Benedetto y Rodrigo Ureña. De dicho grupo, esta última incorporación ha sido de las que más sorprendió con su rendimiento y se ganó un lugar como titular indiscutible en el once de Jorge Fossati.

Y es que el mediocampista chileno Rodrigo Ureña llegó de Tolima a convertirse una pieza clave en el equipo crema. Por eso, la administración de la 'U' ha iniciado conversaciones para extender su contrato. Al respecto, el futbolista crema indicó los primeros acercamientos "Van bien" y toma las negociaciones con tranquilidad.

"Hemos estado hablando con la dirigencia. Tomarlo con tranquilidad, falta mucho tiempo. (¿Va bien esa conversación) Sí, obviamente, está la disposición de ellos, yo tengo tranquilidad, yo no tengo ningún apuro. No voy a firmar mañana, pero tampoco me voy a ir a otro equipo mañana. No soy ese tipo de jugador, pero dejar en claro que quiero lo mejor para Universitario y para mí", informó.