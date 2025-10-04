Jorge Fossati revela lesión de Alex Valera y genera incertidumbre en Universitario y la selección

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las alarmas se encendieron en Universitario de Deportes luego de que Jorge Fossati confirmara una nueva lesión de Alex Valera, delantero que recientemente fue convocado a la selección peruana por Manuel Barreto.

El atacante no completó los últimos entrenamientos en Campo Mar y su presencia en el partido contra Juan Pablo II, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, se mantiene en suspenso.

El técnico uruguayo explicó que el futbolista arrastra molestias desde el duelo contra Alianza Atlético, donde tuvo que abandonar el campo a los 88 minutos y fue reemplazado por Diego Churín. Fossati dejó en claro que la decisión no fue táctica, sino médica, y que el delantero aún no está al 100% físicamente.

Consciente de la expectativa que genera la convocatoria nacional, el estratega señaló que prefería aclarar la situación antes de que se generen rumores.

"Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores", sostuvo con firmeza, recalcando que el estado físico del jugador es la única razón detrás de las dudas.

Selección peruana y la incertidumbre con Valera

La situación del goleador también impacta en el entorno de la selección peruana, que atraviesa una etapa de transición bajo la dirección interina de Manuel Barreto.

El atacante fue incluido en la nómina para el amistoso frente a Chile, programado para el 10 de octubre, una convocatoria que llegó tras varios episodios de ausencia con la 'bicolor'.

En meses anteriores, Valera pidió no ser considerado por motivos personales y más tarde quedó fuera por otra lesión durante la última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas.

Estas constantes interrupciones han despertado dudas sobre su regularidad, aunque el propio jugador manifestó que, si es llamado, dará todo su esfuerzo: "Si Manuel (Barreto) me llama, yo voy a estar con él al 100%".

Para el comando técnico nacional, la evolución de su estado físico será determinante, ya que Valera es una de las cartas ofensivas más importantes en el actual recambio de la selección. Sin embargo, dependerá de su recuperación en los próximos días.

Las alternativas en Universitario de Deportes

De cara al duelo del domingo 5 de octubre en el estadio Monumental, Fossati deberá evaluar si arriesga a su delantero estrella o apuesta por variantes en ataque.

El comando técnico confía en que Valera pueda mejorar, pero también maneja un plan alternativo en caso de que no esté en condiciones.

Entre las opciones se encuentran Edison Flores, quien podría desempeñarse en un rol ofensivo acompañando a Jairo Vélez, conformando una dupla inédita en la temporada.

Además, futbolistas como José Rivera y Diego Churín aparecen como alternativas para sumar minutos y darle peso al ataque frente a un rival que buscará sorprender como visitante.

La expectativa gira en torno a la evolución del delantero en las próximas horas. Si Valera no se recupera, Universitario deberá afrontar un desafío clave sin uno de sus máximos referentes ofensivos, mientras que en la selección peruana su presencia ante Chile quedará en duda hasta el último momento.