Cristal vs Universitario ya tiene fecha: Liga1 confirmó día para crucial encuentro del Torneo Clausura

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La protesta social convocada para el miércoles 15 de octubre en Lima provocó que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tomara la decisión de aplazar el Sporting Cristal ante Universitario de Deportes. Finalmente, este crucial encuentro de la fecha 14 del Torneo Clausura ya tiene fecha, lugar y hora para disputarse.

¿Cuándo se jugará el SC vs U?

La determinación de la organización ha sido elegir el jueves 23 de octubre a las 8.00 de la noche y en el Estadio Nacional de la calle José Díaz. En esencia, se conserva el mismo escenario y la hora, solo que se disputará 11 días después de lo planificado en el cronograma del campeonato.

Cabe precisar que el encuentro de la Liga1 debió cancelarse luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) le quitara las garantías para la realización del este evento deportivo. La coincidencia con el anuncio de las movilizaciones en el Centro de Lima, llevaron a las autoridades a priorizar la vigilancia de las protestas.

A priori, este cambio de fecha afecta al cuadro 'crema', debido a que en el calendario deberá disputar la jornada 15 ante Ayacucho FC de local, el lunes 20 del presente mes. Esto implica que solo dos días después visite a los 'celestes', teniendo un día menos de descanso, para después enrumbarse a Tarma para medirse con ADT el domingo 26.

Por su parte, el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori jugará el domingo 19 ante Deportivo Garcilaso en el Cusco antes de recibir a los pupilos de Jorge Fossati. Cuatro días después, será local en el Alberto Gallardo ante Comerciantes Unidos.

¿Qué le falta a Universitario para consumar el tricampeonato?

Con seis fechas por jugarse, el cuadro de Ate cuenta con 30 puntos, siete más que Cusco FC. Sin embargo, de los 18 puntos disponibles, solo podría sumar 15, debido a que en la 17° jornada le toca descansar. Esto significa que con cuatro triunfos más, aseguraría el título sin depender de lo que haga su más cercano perseguidor.

Además de los partidos mencionados, por la fecha 18 será local ante el 'Garci' y cerrará el campeonato en Andahuaylas frente a Los Chankas.

De esta forma, la LFP confirmó la fecha para el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes, partido por la jornada 14 aplazado por la protesta social programada para este miércoles. El duelo se disputará el jueves 23 en el Estadio Nacional a las 8.00 de la noche.