Universitario no quiso establecer una cláusula de salida para César Inga, señala representante

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En declaraciones para Exitosa, el representante de César Inga, Narciso Algamis, señaló que Universitario de Deportes no quiso establecer una cláusula de salida cuando firmaron el contrato con el futbolista. Aseguró que es meticuloso en ese aspecto y que lo suele aplicar con los futbolistas que maneja.

La 'U' tomó la decisión

Según la explicación que dio el agente deportivo, fue el equipo de Ate el que no quiso ponerle una clausula de salida al futbolista de 23 años. De esta forma, descarta que tanto él, como su representado, no fueron los que no quisieron que haya una en el acuerdo que suscribieron a finales del 2024.

"Para que no haya especulaciones, porque el club no quiso. A mí ese tipo de cosas no se me pasan porque muchos jugadores que tenemos y trabajamos tienen clausula de recisión, pero hay circunstancias como en toda negociación que puedes apretar y no puedes apretar", sostuvo Algamis.

Agregó que en un primer momento había poca apuesta por Inga para que se consolide como un jugador titular en Universitario y pudiera ser una posible venta. Puso como ejemplo a Kevin Serna, quien tras dar el salto a Alianza Lima desde ADT, pudo emigrar al fútbol brasileño en el poderoso Fluminense.

"En César no creía mucha gente. A César lo seguí antes que entre a la 'U', como un año y pico antes. Fue un caso muy parecido a Kevin Serna. Trabajamos todo el año y seguimos jugadores y vemos lo que creemos que puedan llegar a tener una salida. No es de un día para otro", precisó.

Inga tiene otras propuestas

Algamis, sostuvo que el traspaso del jugador de Universitario a Kansas City aún sigue en proceso. No obstante, remarcó que también está evaluando otras ofertas, que lo podrían llevar al fútbol europeo, pero que es algo que tendrá que considerarse de acuerdo a la propuesta que llegue a la directiva merengue.

"Hay un par de propuestas más dando vueltas y aparte, no se cerró el tema económico con Kansas, que probablemente si estaría cerrado, estaría cerrada la operación. Esta totalmente vigente el tema, se está manejando desde el 12 de diciembre, no es que estamos hace dos días", indicó.

El representante de César Inga, Narciso Algamis, mencionó que fue Universitario de Deportes el que no quiso establecer una clausula de salida en el contrato del lateral izquierdo. Además, aseguró que la negociación con Kansas sigue vigente, pero se evalúan otras opciones.