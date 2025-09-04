RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Uruguay vs Perú: Siga el MINUTO A MINUTO de la 'blanquirroja que cae goleado 3-0 en el Centenario

La selección peruana se juega su última carta para clasificar al repechaje al Mundial del 2026 ante Uruguay en el estadio Centenario.

Uruguay y Perú juegan en el Centenario.
04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/09/2025

En el estadio Centenario de Montevideo, Perú disputa el crucial encuentro ante Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. A la 'blanquirroja' le sirve solo la victoria para soñar con la clasificación al repechaje.

Uruguay vs Perú

87' Uruguay con el resultado y la clasificación asegurada, toca el balón con comodidad en su zona del campo.

80' ¡Matías Viña anota para Uruguay! El futbolista de Fluminense recibió solo y la colocó en el palo izquierdo de Gallese.

74' Marcelo Bielsa mete un nuevo cambio: Federico Viñas ingresa por Rodrigo Aguirre, autor del primer tanto.

69' Sale la figura del partido. Giorgian De Arrascaeta abandona el campo y es sustituido por Manuel Ugarte.

69' Amarilla para Rodrigo Betancúr por una fuerte entrada sobre Sergio Peña.

66' Cambio en Perú: Entra Jairo Concha por Yoshimar Yotún.

59' 2-0 ¡Gol de Uruguay! Finalmente De Arrascaeta recibió un pivoteo de Aguirre y 'quemó' el pórtico de Gallese para ampliar la diferencia.

54' Perú adelanta líneas y va por el empate.

46' De Arrascaeta la tuvo frente a Gallese, pero no pudo ante el arquero del Orlando City.

De Arrascaeta otra vez generando peligro.
46' ¡Arranca la segunda parte!

ET Salen Christofer Gonzáles y Kenji Cabrera. En sus lugares ingresan Sergio Peña y Joao Grimaldo.

Estadísticas de la primera parte.
45+3' Final de la primera parte, 1-0 a favor de Uruguay. El juez Facundo Tello señala el final del primer tiempo.

45' Se jugarán tres minutos más en el Centenario

44' Remate de De Arrascaeta que dio en un defensor peruano y se marchó al córner.

Aproximación de peligro de Uruguay.
41' Perú llega con peligro y provoca un tiro de esquina.

38' De Arrascaeta llega con peligro. El segundo de Uruguay estuvo cerca.

35' Cuarto intento peruano en arco de Rochet sin dirección.

30' El cuadro local sigue controlando el partido sin ocasiones claras de la 'blanquirroja'.

Minuto 23' y Perú no presiona.
23' Perú no presiona y Uruguay domina cómodo con el marcador a su favor.

Jugada de peligro para Uruguay.
17' Gallese casi propicia el segundo de los locales

15' ¡Gol de Uruguay! Poco después de que Perú tuvo su primera aproximación, Rodrigo Aguirre marcó de cabeza.

Primera llegada de peligro de Uruguay.
10' Uruguay con mayor posesión en los primeros compases, aunque sin un remate directo al arco de Pedro Gallese.

5' Amarilla para Marcos López.

1' ¡Arranca el partido!

