'Dibu' Martínez muestra de cerca una fractura en su dedo anular que tuvo que aguantar durante el Mundial: "Quedará así de por vida"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reciente y reveladora entrevista concedida al podcast 'Los Edul', el arquero campeón del mundo, Emiliano 'Dibu' Martíne reveló varios detalles en sobre uno de los momentos más angustiantes de su carrera deportiva.

La lesión se produjo durante la final de la Europa League, instante en el que su dedo anular sufrió una fractura que lo dejó, prácticamente, "a la mitad" , según comentó. Al recibir los resultados médicos en Birmingham, el guardameta admitió que se quebró en llanto al pensar que se perdería la cita mundialista.

Casi se pierde el Mundial

Sin embargo, el panorama cambió gracias al respaldo inmediato del comando técnico. Según relató el guardameta, el propio seleccionador Lionel Scaloni le envió un mensaje en el que, tras enterarse de la grave lesión, le aseguró que sea que llegue o no a la selección para ir al Mundial, lo iba a apoyar de todas formas, priorizando su recuperación.

Tras una junta médica con el doctor del combinado nacional y el cuerpo técnico, se tomó la arriesgada decisión de descartar la intervención quirúrgica inmediata para evitar un tiempo de recuperación que lo marginara por completo del torneo.

🗣️ "ME VA A QUEDAR ASÍ DE POR VIDA"



El Dibu mostró por primera vez su dedo fracturado en @losedul. pic.twitter.com/5j976K5LKO — TyC Sports (@TyCSports) October 30, 2026

El martirio diario, los guantes adaptados y las secuelas irreversibles

Para poder disputar los encuentros del certamen mundial, el guardameta debió someterse a un riguroso y doloroso proceso de adaptación. Martínez jugaba con un yeso de plástico y una venda especial que obligó a su marca auspiciadora a diseñarle un guante completamente modificado para proteger el anular afectado durante la competencia.

Debido a la gravedad del desplazamiento óseo, el dedo perdió sensibilidad total en esa zona, lo que convertía cada entrenamiento previo en un auténtico suplicio para él, al tiempo que confirmó que las consecuencias físicas de aquella decisión drástica son irreversibles.

"Los primeros días iba bien, los primeros dos partidos. Si se me safaba de vuelta, me perdía el Mundial. Yo sentía cuatro dedos, este (el anular) no lo sentía. [...] Así de por vida está; no podré meter una 'piña' (golpe) nunca. Si me opero no volverá nunca a su lugar, pero se sentirá menos dolor", aseguró.

El pase frustrado a Italia

El impacto de la lesión no solo se limitó al ámbito físico, sino que alteró drásticamente sus planes en el mercado de fichajes. Antes de partir hacia la Copa del Mundo, el arquero tenía negociaciones muy avanzadas para incorporarse a la Juventus de Italia; sin embargo, los exámenes médicos y el temor a que el dedo requiriera una cirugía obligatoria frustraron la operación.

Pese a ello, la incertidumbre duró poco, ya que el Chelsea de la Premier League demostró interés y cerró su contratación sin que la dolencia fuera un impedimento para que continúe jugando

El testimonio de Emiliano 'Dibu' Martínez expone el grado extremo de entrega y sacrificio personal que exige la alta competencia y el representar al país, dejando una huella física imborrable que el arquero lleva con orgullo a cambio de la gloria deportiva.