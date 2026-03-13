RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Vida de 'Kukín' Flores llegará a la pantalla grande: Anuncian película del 'verdadero 10 de la calle'

La propia familia de Carlos 'Kukín' Flores colaborará con este proyecto el cual busca llevar su vida a la pantalla grande. El exjugador es considerado como uno de los últimos ídolos en Sport Boys.

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/03/2026

En los últimos años, la vida de los principales futbolistas de nuestro país ha sido llevada a la pantalla grande luego de lo que significó la tan recordada clasificación al Mundial de Rusia 2018. Por ejemplo, los dos últimos referentes de nuestro balompié como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero tuvieron su propia película con una buena aceptación del público nacional.

Ahora, un ídolo del Callao, específicamente de Sport Boys, como Carlos 'Kukín' Flores' también tendrá su largometraje el cual contará su carrera futbolística, así como los detalles no conocidos de su vida personal.

Vida de 'Kukín' Flores será llevada al cine

Así se dio a conocer en las últimas horas a través de un comunicado. Esta película será denominada como "Carlos 'Kukín' Flores: El verdadero 10 de la calle", en alusión al apelativo que también ostenta Jefferson Farfán.

La producción estará a cargo del cineasta peruano Cristian John Beltrán Saavedra junto a la productora Feelart Company. A su vez, estos contarán con el apoyo cercano de la familia del fallecido jugador, especialmente de su hijo quien desea que el legado de su padre pueda ser vista por todo el público nacional.

De momento, no se dio fecha exacta en la que la cinta podría llegar a las salas de nuestro país, pero el rodaje podría incluir a históricos integrantes del Sport Boys, así como de Alianza Lima, club donde también tuvo un paso importante.

Además, una posibilidad importante es que parte de la filmación se de en el mítico Estadio Miguel Grau donde hace de local el elenco rosado y donde 'Kukín' enamoró a la gente chalaca con su brillante zurda la cual llegó a ser elogiada por el mismo Diego Maradona.

Vistió las sedas de Alianza Lima y Universitario

Como se recuerda, Carlos Flores se formó en las divisiones menores de Sport Boys y fue en ese equipo donde debutó en el 1991. Tras varios años en el primer puerto, comenzó una travesía por el país donde vistió las camisetas de San Agustín, Juan Aurich, Unión Huaral, Sport Ancash, entre otros.

A finales de los 90 llegó a Alianza Lima donde consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera y conformó un tridente ofensivo para el recuerdo junto con Tresor Moreno y Waldir Sáenz.

En resumen, la vida de Carlos 'Kukín' Flores será llevada a la pantalla grande en un proyecto denominado como 'El Verdadero 10 de la calle'.

