Joven cayó a profunda quebrada en Tacna: Rescatistas lograron extraerla para brindarle atención médica

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven de 23 años de edad cayó a la profundidad de una quebrada de aproximadamente 100 metros de profundidad, cerca del puente colgante de Miculla, en Tacna. Rescatistas llegaron a la zona para realizar las labores correspondientes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la noche del último jueves 12 de marzo, exactamente al costado del puente Colgante de Miculla ubicado a 1 km. de la Carretera Tacna - Collpa, en la jurisdicción de Pachía.

Es así que, todo ocurrió cuando la joven, identificada como Alexandra Melany Velazco Mendoza transitaba por dicho sector; sin embargo, de pronto cayó al área rocosa y de difícil acceso. Este hecho fue reportado, mediante una llamada telefónica a la central de emergencia 105, lo que activó de inmediato un operativo de rescate.

Personal de rescate realizó diligencias

De tal modo, personal de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la zona del accidente a bordo de ambulancias para ejecutar el rescate de la joven de 23 años. Al descender a dicha quebrada, hallaron a Velazco Mendoza tendida en posición de cúbito dorsal y consciente.

Al dar cuenta de ello, se procedió a ejecutar técnicas de primeros auxilios; se le inmovilizó en una férula espinal y colocó en una canastilla para así realizar su extracción hacia la carretera en donde también se encontraba personal médico para brindarle la atención respectiva.

Joven fue rescatada con vida y trasladada a hospital

Según información policial, el médico a cargo brindó como diagnóstico preliminar de policontusiones por caída; tras ello, se trasladó a la joven hacia el Hospital Hipólito Unanue para recibir la atención médica.

Cabe mencionar que, hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente. Se desconoce si la joven se encontraba acompañada de uno o más personas, por lo que, se espera que al encontrarse estable, brinde su declaración sobre los hechos.

El momento del rescate fue captado en video, en donde se pudo evidenciar la labor que realizó personal de rescate con los protocolos adecuados para sustraer a la joven de la zona rocosa. Con sogas descendieron por la empinada quebrada.

Es así como, rescatistas lograron rescatar con vida a una joven de 23 años que cayó a una profunda quebrada en la jurisdicción de Pachía. Autoridades investigarán el hecho para determinar los motivos del accidente.