13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ámbito deportivo español se encuentra de luto luego de conocerse que falleció Enric Reyna, presidente del FC Barcelona en 2003, a los 85 años. El equipo español confirmó la lamentable noticia y lo despidió con un emotivo mensaje.

Falleció Enric Reyna a los 85 años

El empresario español Enric Reyna Martínez, que fue presidente del FC Barcelona entre febrero y mayo de 2003, falleció este viernes 13 de marzo, de acuerdo al equipo azulgrana y a la agencia EFE.

Asumió dicho cargo exactamente el 12 de febrero de 2003 tras la dimisión de Joan Gaspart. Así, se convirtió en el presidente número 37 del cuadro español y le sucedería Joan Laporta, que ganó las elecciones que convocó.

"El FC Barcelona lamenta la muerte del expresidente Enric Reyna, quien presidió la entidad azulgrana entre febrero y mayo del 2003. Queremos enviar nuestro sentido pésame a familiares y amigos, ya todo el barcelonismo", se lee en una sentida publicación de X de la escuadra culé.

Vale indicar que, Reyna Martínez ingresó al Barcelona en el año 2000 para incorporarse en la directiva de Joan Gaspart, dos años más tarde fue designado vicepresidente. Durante su estadía desafortunadamente se suscitaron problemas económicos y deportivos, que llevaron a que Gaspart deje de lado su cargo.

Así, al mando del empresario fallecido, que duró 82 días, el equipo de baloncesto logró ganar su primera Euroliga. En los últimos años se le observó al lado de Gasparte en las Asambleas de Compromisarios y también fue uno de los invitados a la fiesta del 125 aniversario del club.

El FC Barcelona lamenta la mort de l'expresident Enric Reyna, qui va presidir l'entitat blaugrana entre el febrer i el maig del 2003.



Volem enviar el nostre sentit condol a familiars i amics, i a tot el barcelonisme. pic.twitter.com/AOuMbb8xhI — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 13, 2026

Dejó huella en el mundo empresarial

Hay que resaltar que, Enric Reyna también destacó por su presencia en el rubro empresarial en el que dejó huella indeleble. A muy temprana edad, exactamente a los 20 años fundó su primera empresa de construcción y consolidó su carrera con la promotora Amrey.

En 1969 creó la Asociación de Promotores Cosntructores y Constructores de Edificios de Barcelona y Provincia, que más tarde se denominaría APCE y la cual presidió desde 1977 hasta 2012, cuando fue sucedido Lluís Marsà.

En el ámbito ferial, presidió Construmat entre 1979 y 1987 y posteriormente lideró Fira de Barcelona entre 1987 y 1991. En los últimos años, se centró en el grupo Amrey y su filial Amrey Hotels.

Este viernes 13 de marzo es un día triste para el ámbito deportivo español debido a que falleció Enric Reynam presidente FC Barcelona en 2003, a los 85 años. El equipo español recurrió a sus redes sociales para realizarle una emotiva despedida.