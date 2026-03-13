Rafael Belaúnde Llosa: "Pena de muerte no ayudaría en nada a combatir la inseguridad

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político "Libertad Popular", Rafael Belaúnde Llosa, fue entrevistado este viernes 13 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también exministro de Energía y Minas no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra todos los peruanos. En esa misma línea indicó su postura sobre una de las más conocidas propuestas de campaña frente este flagelo, siendo esta la aplicación de la pena capital en el país.

En contra de aplicación de la pena de muerte contra los delincuentes

El economista de 51 años es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026, para ello busca superar la primera vuelta electoral que se celebrará en tan solo 29 días.

Con referente a los constantes ataques perpetrados por organizaciones criminales, mafias delictivas, delincuentes y extorsionadores, el candidato reveló que de ser elegido nuevo mandatario del Perú no contemplará la aplicación de la pena de muerte en materia de seguridad ciudadana porque lo que busca es frenar los índices delictivos y no ir contra quien ya está preso.

"No ayudaría en nada en combatir la inseguridad porque, primero, la pena de muerte es algo punitivo, es para que ya asesinó, para el que ya extorsionó. Acá de lo que se trata es erradicar a los extorsionadores evitar que extorsionen y eso se hace con inteligencia operativa", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, señaló que implementar la pena de muerte en el Perú no contribuiría a la lucha contra la inseguridad ciudadana. "Me parece un discurso demagógico",... pic.twitter.com/Npj5GrZb8c — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

En esa misma línea indicó, que dicha medida, ligada al retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es algo "demagógico", puesto que, es un proceso de largos años, plazo que la población no puede esperar.

Apoyó a Keiko Fujimori porque Pedro Castillo era el "mal mayor"

Consultado sobre su papel en la campaña presidencial del 2021, donde en segunda vuelta apoyó a Keiko Fujimori, Belaúnde Llosa mencionó que su respaldo fue porque Pedro Castillo representaba un mayor peligro para el futuro del Perú.

"Llegó la segunda vuelta, había que elegir entre Pedro Castillo o Keiko Fujimori, yo tenía claro que el mal mayor era el Sr. Pedro Castillo, había que leer su plan, sus ideas, lo que planteaba para la economía, lo que planteaba incluso para la prensa, para la Defensoría del Pueblo", puntualizó.

Asimismo, precisó que fue la propia lideresa de Fuerza Popular quien se comunicó con él para invitarlo a contribuir con sus ideas en el equipo técnico fujimorista del momento, siempre ligado al sector minero.

El candidato espera convencer al electorado el 12 de abril, haciendo énfasis en esta oportunidad que no impulsará la pena de muerte en el país, situación contraria a otros contendores, quienes sí están a favor de la medida.