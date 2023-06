¡Viejos amigos! El enternecedor abrazo de Paolo Guerrero y Heung-Min Son

El retorno de Paolo Guerrero a la Selección Peruana de Fútbol no solo hace felices a los millones de peruanos hinchas del 'Equipo de todos', sino que hasta los propios rivales, como Heung-Min Son, celebran la reincorporación del 'Depredador' como quedó constatado en el fraternal abrazo que tuvieron.

Finalizado el juego, las cámaras de diversos medios y hasta de los propios asistentes se enfocaron en el ariete de Racing Club, y es que todos conocían de la historia de Guerrero en el Hamburgo, donde compartió vestuario con la actual estrella del Tottenham.

El reencuentro de ambos 'cracks' no defraudó a nadie. Ambos atacantes al percibirse tuvieron varias muestras de cariño. PG9 estaba bastante alegre por encontrarse con un 'viejo amigo'.

Del mismo modo, el popular 'Sonaldo' no dejó de sonreír mientras conversaba con el delantero histórico de la 'Bicolor'. El surcoreano por unos instantes pasó el mal trago de la derrota, producto de la actuación del 'Equipo de todos'.

La situación volvió a repetirse en los camarines, aunque dicha secuencia no logró ser filmada y solo algunas fotografías quedaron como constancia de lo antes referido.

Según contó Guerrero, sostuvo una breve conversación con el director técnico de Corea del Sur, Jürgen Klinsmann. Allí, el entrenador de nacionalidad alemana le habría hecho una petición que dibujó una sonrisa en el rostro del futbolista peruano, pues le pidió que siga jugando por muchos años más.

"Lo saludé, le dije cómo estaba y me dice 'No te retires nunca, sigue jugando'. Mi idea era preguntarle cómo está aquí, cómo era con el idioma, y me dice que está aprendiendo coreano. Es alemán, siempre quieren mejorar y aprender. Feliz de verlo, de ver a gente que conozco de hace mucho tiempo", declaró.