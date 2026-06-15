Arquero de Cabo Verde causa furor y gana millones de seguidores tras empate con España: Esta fue su reacción

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate 0-0 entre Cabo Verde y España en Atlanta fue histórico para los "Tiburones Azules", que debutaban en una Copa del Mundo. La figura indiscutible fue Josimar Dias "Vozinha", arquero de 40 años que detuvo ocho remates de la "Roja" y se convirtió en el muro que frustró a delanteros como Oyarzabal y Lamine Yamal.

Su actuación fue tan sólida que la FIFA lo eligió como el mejor jugador del partido, un reconocimiento que coronó una noche inolvidable para él y para su selección.

El fenómeno digital

Lo que ocurrió después del pitazo final fue aún más sorprendente. Vozinha, que antes del Mundial tenía apenas 50 mil seguidores en Instagram, se enteró en vivo —gracias a una reportera que lo abordó tras el partido— de que su cuenta había ganado más de 1 millón y estaba a punto de alcanzar los 2 millones.

El arquero quedó anonadado, sin palabras para expresar su felicidad, mientras su compañero Ryan Mendes, quien ya había visto las métricas antes, también quedó sorprendido y tuvo que guardarse el secreto hasta que la prensa se lo revelara al propio protagonista. La reacción de Vozinha, mezcla de incredulidad y emoción, se viralizó en redes sociales y multiplicó aún más su alcance.

vozinha descobrindo que ganhou 1 milhões de seguidores brasileiros no instagram pic.twitter.com/8vzaGjgf0s — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 15, 2026

"Todos los jugadores estamos felices, sabíamos que no iba a ser fácil contra una de las mejores selecciones del mundo. Aún con el empate, estamos satisfechos con eso y ahora hay que continuar trabajando. Soñé toda mi vida por este momento, trabajé toda mi vida por conseguir estar aquí para contribuir a mi equipo con mi experiencia y estoy muy feliz por eso", declaró tras culminar el partido.

Un hito para Cabo Verde

El empate frente a España no solo fue un logro deportivo, sino también un hito histórico. Cabo Verde, debutante en Copas del Mundo, consiguió su primer punto ante una potencia europea y demostró que no llegó para ser comparsa. La defensa ordenada, el sacrificio colectivo y la inspiración de Vozinha marcaron un estreno que quedará en la memoria de los aficionados africanos.

La historia de Vozinha combina épica deportiva y fenómeno digital. En el campo, fue la muralla que dio a Cabo Verde un debut inolvidable; fuera de él, se transformó en estrella global de las redes sociales, con nuevos seguidores que lo adoptaron como símbolo de esfuerzo y humildad, además de un ejemplo palpable de que la edad no es un límite para generar sorpresas.

Ahora cerca a los 3 millones de seguidores al cierre de esta edición, su caso recuerda que el fútbol sigue siendo capaz de generar héroes inesperados que trascienden fronteras y que, en cuestión de horas, pueden pasar de ser figuras locales a íconos mundiales.