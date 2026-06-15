¡Vuelve a casa! Universitario oficializa el regreso de Jordan Guivin para el Torneo Clausura

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes oficializó el retorno de Jordan Guivin como refuerzo estratégico para afrontar el Torneo Clausura. El mediocampista regresa a la institución crema tras tres años, con el objetivo de aportar experiencia en la zona medular y fortalecer el plantel dirigido por Fabián Bustos.

Trayectoria y evolución futbolística del jugador

Tras destacar en su primera etapa en Ate, Jordan Guivin acumuló experiencia internacional en el Celaya de México y mantuvo continuidad en equipos locales como Cienciano del Cusco y Cusco FC. Su retorno se produce después de su reciente y breve paso por las filas del ADT de Tarma.

Según el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista mantiene un valor de mercado que refleja su etapa de madurez profesional. Esta experiencia acumulada resulta fundamental para el sistema táctico del conjunto crema, que requiere jugadores con versatilidad y capacidad de despliegue en el medio campo durante el campeonato.

El futbolista vivió una primera etapa destacada en el 2022, año en el que se convirtió en titular indiscutible y debutó con un gol. Sin embargo, en el 2023, la llegada de jugadores como Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra limitó sus oportunidades, forzando su salida hacia el fútbol cusqueño.

Expectativas para el Torneo Clausura peruano

El comando técnico de Universitario de Deportes busca potenciar su plantilla para sostener el nivel competitivo demostrado en el Apertura. La incorporación de Guivin permite gestionar mejor las rotaciones necesarias ante la intensidad del calendario deportivo y la búsqueda de resultados inmediatos en todas sus líneas.

La competencia interna será intensa, pero la versatilidad de Jordan Guivin le otorga opciones para adaptarse a diferentes esquemas. El mediocampista conoce la presión de defender la camiseta merengue y se integra al grupo con la intención de sumar minutos y aportar en la generación de juego.

El jugador llega con ritmo de competencia tras su estancia en el ADT, lo cual es un factor positivo para su adaptación rápida. La hinchada crema espera que su capacidad técnica y visión de juego contribuyan a mantener la eficacia ofensiva que requiere el equipo para alcanzar el objetivo.

Los próximos encuentros determinarán cómo encaja Guivin en el engranaje del equipo principal. El volante buscará consolidar su puesto en el equipo titular, demostrando que su paso por otros clubes le ha otorgado la solvencia necesaria para ser pieza clave en el esquema del director técnico.

Universitario apuesta por la experiencia de Jordan Guivin para asegurar la estabilidad en su mediocampo. Con su retorno oficial, el equipo busca consolidar su plantel para afrontar el Torneo Clausura y mantener su competitividad, reforzando sus aspiraciones de éxito en el torneo local.