Dolor en el folclore: músico murió mientras jugaba fútbol y sus amigos de 'Canto 4' le dieron el último adiós

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música está de luto tras confirmarse que el músico de Canto 4 y exintegrante de Macumbicos murió tras sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol. Sus amigos le dieron el último adiós con sentidos mensajes en redes sociales.

Folclore salteño despide al músico de Canto 4

De acuerdo a los últimos reportes, la industria musical argentina atraviesa un duro momento tras revelarse que un reconocido artista en el ambiente del folclore por su desempeño como voz y tecladista del grupo Canto 4 murió cuando estaba jugando un partido de fútbol junto a amigos y colegas en las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta.

El artista identificado como Lucas Montanaro, de un momento a otro, sufrió una descompensación en pleno juego y cayó al suelo. Sus compañeros advirtieron rápidamente de la gravedad de la situación y solicitaron asistencia médica. El músico fue llevado de emergencia al Hospital San Bernardo, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los esfuerzos de los médicos, Montanaro perdió la vida. La noticia sorprendió a sus colegas en la música del folclore salteño. Su última presentación había sido durante el fin de semana junto a 'Son Ellas', agrupación que no fue ajeno al dolor por su inesperada pérdida y le dio el último adiós con un emotivo mensaje en redes sociales.

Lucas Montanaro murió: Amigos le dan el último adiós

La trayectoria de Lucas Montanaro estuvo marcada por su participación en Macúmbicos, banda de la que fue uno de sus fundadores y con la que dejó una huella dentro de la escena musical local. Actualmente formaba parte del conjunto folclórico Canto 4, donde tocaba el teclado.

Fue ese último grupo que conmovió a sus seguidores al dedicar emotivas palabras de despedida. "Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años. Así de irónica y cruel es la vida a veces", expresaron en un inicio.

La agrupación musical destacó que llevarán la alegría de Lucas Montanaro en cada escenario y expresaban sus condolencias a sus familiares. Las redes sociales también se llenaron de mensajes de sus fanáticos para despedirlo, recordando su talento, su alegría y su capacidad para generar buenos momentos entre quienes lo rodeaban.

Luto en Argentina por la muerte del músico Lucas Montanaro

En los últimos años, Lucas Montanaro acompañó a Canto 4 en sus presentaciones. En marzo de 2024 estuvo a cargo del piano en la interpretación de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, realizada por el conjunto en la ciudad de Salta junto a un ensamble de 35 coristas del Centro Cultural América e integrantes del coro Arsis.

Ese mismo año, en el marco de la celebración por los 25 años de Canto 4 y la presentación del álbum Presente, fue anunciado entre los músicos del grupo en piano y teclados. El Instituto Nacional de la Música, en Argentina, despidió a Montanaro, reconociendo su aporte a la música de su país y acompaña a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este trágico momento.

En ese sentido, una profunda tristeza embarga al mundo del folclore en Argentina tras conocerse el fallecimiento del músico Lucas Montanaro, quien murió luego de sufrir una descompensación mientras participaba en un partido de fútbol.