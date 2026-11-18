18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La relación entre Estados Unidos y Venezuela puede fortalecerse luego de que el secretario de Defensa, Peter Hegseth, anunciara este miércoles 18 de noviembre que firmarán un acuerdo de cooperación militar. Esto lo dio a conocer desde Caracas, siendo el funcionario estadounidense de mayor rango en arribar tras la captura de Nicolás Maduro.

Visita histórica

Medios estatales venezolanos captaron el momento en el que Hegseth junto a otros funcionarios de la Casa Blanca se encontró con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores. Esto previo al mensaje que dio acerca del trabajo conjunto planificado entre ambas naciones.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", manifestó el secretario de Defensa en declaraciones difundidas por el canal del estado venezolano.

Pete Hegseth, el secretario de guerra de Estados Unidos, ofreció un discurso en Caracas tras reunirse con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez y anunció la firma de un acuerdo de cooperación militar. "Es por eso que hoy en el Palacio de Miraflores, estoy orgulloso de anunciar que Venezuela y Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico que reestablece nueva cooperación militar, que permitirá a los estadounidenses trabajar con el ejército venezolano", aseguró. "Sabemos los problemas de Venezuela y sabemos que no se resolverán de un día para otro, pero la verdad es que la operación ha sido una fecha de liberación. Una cosa es clara Venezuela es mejor nación de lo que fue ayer y será mejor el día de mañana", sentenció Hegseth. — NTN24 (@NTN24) November 18, 2026

Hegseth precisó que con esta cooperación militar se evitará que el país sudamericano sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, garantizando su seguridad y protegiendo sus fronteras. Esto forma parte de un recorrido que hará por la región del acuerdo de "defensa reforzada", que seguirá en Colombia y posteriormente en Ecuador.

Por su parte, la mandataria venezolana resaltó la reanudación de la relación técnico-militar entre su país y los Estados Unidos, tras años de tensión y alejamiento político. En ese contexto, señaló que esto es beneficioso para sus funcionarios militares, que favorecerá a su equipamiento operativo y facilitará el acceso a nuevas tecnologías bélicas.

Relación reanudada 21 años después

La cooperación militar entre Washington y Caracas se rompió en el 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez, quien siempre consideró una injerencia el acercamiento con la potencia norteamericana. De forma abrupta, acabó con el intercambio de tecnología militar y la realización de ejercicios de defensa conjuntos, algo que pasó a darse con Rusia, China e Irán.

Cabe recordar que el pasado 3 de enero fuerzas estadounidenses ingresaron a territorio venezolano en horas de la madrugada y con ataques a varios puntos de la capital, capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron llevados ante la justicia norteamericana acusados de narcoterrorismo, narcotráfico, entre otros delitos.

En un hecho histórico, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, anunció desde Caracas, que tras 21 años, se restablecerá la cooperación militar con Venezuela. El anuncio fue respaldado por la presidenta Delcy Rodríguez.