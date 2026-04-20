Programa Turismo Emprende 2026 financiará iniciativas comunitarias con hasta S/120 mil

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Esta mañana se llevo a cabo la ceremonia que anuncia el Concurso Público 2026 del programa "Turismo Emprende", en la modalidad "Experiencias en Comunidad" en la región de Amazonas.

El evento fue encabezado por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, junto a las autoridades regionales correspondientes, personas del sector y beneficiarios del programa.

"Esta iniciativa responde a una visión clara: promover un turismo con identidad, capaz de generar oportunidades en los territorios y posicionar a las comunidades como protagonistas del desarrollo. Impulsamos propuestas innovadoras que integren sostenibilidad ambiental, inclusión social y la valorización de nuestra diversidad cultural", expresó la viceministra.

La convocatoria presentada esta orientada a Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) y Unidades Productivas (UP) que podrán acceder a subvenciones de hasta S/120,000 y S/60,000, respectivamente, con fines de desarrollar o mejorar experiencias turísticas.

Estas experiencias deben ser enfocadas en identidad local, sostenibilidad ambiental e inclusión social. De esta manera, pueden permanecer en el tiempo en favor de la sociedad.

¿Cómo se postula al Concurso Público?

Las postulaciones para esta iniciativa se realizan por medio del sistema en línea desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo que cierran las inscripciones y el envío de propuestas hasta el 18 de mayo.

Del mismo modo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) enfatizó que anteriormente viene ejecutando una nueva modalidad del programa dirigida a prestadores de servicios turísticos a escala nacional y será compartida próximamente.

Información

Las bases del concurso y el proceso de postulación se encuentran disponibles en el portal oficial www.turismoemprende.pe

Además, las personas interesadas también pueden realizar consultas a través del correo [email protected] o mediante la central telefónica del Mincetur (01) 513-6100.

Emprendimientos beneficiados con el programa

Como parte del recorrido, la viceministra de Turismo visitó emprendimientos ganadores del Programa "Turismo Emprende" en el distrito de Valera, provincia de Bongará, en el centro poblado de Cocachimba.

Entre ellos, destacó diversos casos como el de un restaurante con identidad local e inclusiva, un alojamiento con experiencias vinculadas a la producción de panela y espacio gastronómico ecoamigable.

Desde la creación del programa en el 2017, ha logrado financiar más de 8500 emprendimientos en todo el país, con una inversión superior a los S/150 millones.

En conclusión, esta iniciativa en favor de los emprendedores como el caso del Programa Turismo Emprende ayuda a que el sector turístico siga creciendo exponencialmente con el pasar del tiempo en favor de la actividad económica del país.