Alcalde de Lima tras irregularidades en las elecciones y renuncia de Corvetto: "Somos la vergüenza mundial"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó de "vergonzoso" el desarrollo de las elecciones generales 2026 después de la renuncia de la jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien decidió dar un paso al costado a causa de las irregularidades en la fecha principal de la jornada.

Alcalde de Lima cuestiona proceso electoral

En conversación con Canal N, el burgomaestre de Lima se refirió a las múltiples consecuencias del caos electoral ―entre ellas la caída de funcionarios en la ONPE y las fallas logísticas en la distribución― como hechos vergonzosos que repercuten la legitimidad del proceso.

"Esto se tenía que caer de maduro. Son las consecuencias de haber llevado adelante un proceso vergonzoso. Somos, lamentablemente, la vergüenza mundial. El Perú y Lima en particular porque aquí se ha dado la principal falencia de esta institución. Es una vergüenza desde el punto de vista institucional", dijo.

Además de mostrarse de acuerdo con la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, solicitó que todos los funcionarios de la institución involucrados en las irregularidades "deben correr el mismo destino". "Alguien tiene que ser responsable", señaló.

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Renzo Reggiardo calificó de "vergonzoso" el actual proceso electoral tras la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE. El representante de Renovación Popular cuestionó la labor de los funcionarios del organismo.

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Señala "favorecimiento" a grupo político

En su declaración, el máximo representante de la comuna limeña también declaró que, a su criterio, el proceso electoral se ha desarrollado de esta manera con el objetivo de "favorecer a una agrupación en especial". Si bien evitó mencionar la organización, sostuvo que la situación es "más clara que el agua".

"Este proceso ha sido un proceso verdaderamente vergonzoso que todo apunta que favorecería a una agrupación en especial, ya lo sabemos a cuál es, no lo voy a decir yo, para que no se agarre de estos argumentos que hay vulneración a la norma electoral", dijo.

En otro momento, Reggiardo pidió convocar a nuevas elecciones en las mesas de sufragio de Lima Metropolitana que registraron retrasos en su instalación, lo que impidió que los ciudadanos designados a dichos centros puedan cumplir con su derecho al voto.

"Considero que en Lima, al haber sido la ciudad que más se ha afectado producto de toda la barbaridad que hemos visto, se debería de volver a convocar a una elección, en las mesas donde los ciudadanos resultaron perjudicados por la apertura tardía", afirmó.

En conclusión, el burgomaestre de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el desarrollo de las elecciones 2026 por las incidencias registradas y lo calificó como un hecho "vergonzoso".