ComexPerú exige salida inmediata de Piero Corvetto de la ONPE: "No estuvo a la altura"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras un proceso electoral marcado por el caos y graves irregularidades en las Elecciones 2026, la Sociedad Peruana de Comercio Exterior (ComexPerú) exigió la salida de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, la cual "no estuvo a la altura" debido a su "lentitud y mala gestión".

Sociedad de Comercio Exterior denuncia "gestión inaceptable" de la ONPE

El último domingo 12 de abril, el normal desarrollo de los comicios se vio interrumpido por importantes retrasos y falta de entrega de material electoral en distritos de Lima Sur, lo que ocasionó que no se instalen 211 mesas y dejen de votar más de 63 mil personas.

En consecuencia, denuncias penales y constitucionales recayeron en el jefe de la ONPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quienes fueron citados al Congreso para rendir explicaciones.

Este miércoles 15 de abril, ComexPerú emitió un comunicado donde calificó de "inaceptable" esta situación, denunciando un proceso electoral desordenado, que evidenció una "mala previsión y gestión deficiente" por parte de la ONPE.

"Más grave aun, la instalación tardía de mesas dejó a ciudadanos que acudieron temprano sin posibilidad real de votar al no poder regresar, lo que es inaceptable", sostuvo Comex.

🚨 #Comunicado | ONPE no estuvo a la altura



Denunciamos el desorden del proceso electoral: mesas instaladas tarde dejaron a ciudadanos sin posibilidad real de votar y la lentitud en el conteo de actas en Lima evidenció mala previsión y gestión.



Piero Corvetto no debe continuar... pic.twitter.com/TtQtp8k9OK — COMEXPERU (@comexperu) April 15, 2026

Asimismo, el gremio criticó la extrema "lentitud para procesar actas, principalmente en Lima" y la falta de planificación y de inmediatez en la respuesta ante contingencias, lo que "no puede repetirse durante la segunda vuelta".

Es por ello que demandó, de cara a la segunda vuelta electoral, "correcciones inmediatas" y la salida de Corvetto.

"Demandamos que Piero Corvetto no continúe al frente de la ONPE de cara a la segunda vuelta. No es aceptable mantener la misma conducción cuando el propio Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una denuncia penal contra el jefe de la ONPE en el contexto de las deficiencias registradas durante la jornada electoral", manifestó.

Exigen "relevo inmediato" del jefe de la ONPE

En su lugar, exigen que se de un "relevo inmediato" para darle un rumbo distinto a la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y reforzar su control interno, de forma que se garantice una "conducción operativa sin margen de error".

Por su parte, ComexPerú instó al JNE a actuar con transparencia y profesionalismo "certificar que el resultado final refleje la voluntad popular, incluso en un contexto de demoras".

En ese sentido, el gremio exigió a la máxima autoridad electoral "comunicación clara, decisiciones sustentadas y un cierre institucional impecable".

"La segunda vuelta no admite improvisaciones: el país necesita un proceso ordenado, con reglas claras y pleno respeto a las decisión de los ciudadanos", finalizó el comunicado.

La Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) demandó la salida inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, del cargo, de cara a la segunda vuelta de Elecciones 2026.