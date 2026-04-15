Piero Corvetto a declarar ante la DIRCOCOR: Citan como testigo a jefe de la ONPE tras caos en los comicios del 12 de abril

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), ha procedido a notificar oficialmente al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, para que rinda su declaración testimonial en el marco de una investigación preliminar que busca determinar las causas detrás de las graves deficiencias logísticas reportadas durante los comicios.

Según el documento oficial N° 136-2026-COMOPPOL PNP/DIRNIC/DIRCOCOR, Corvetto ha sido citado en conformidad a la Disposición Fiscal N° 01-2026 de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El documento especifica que el funcionario queda "debidamente CITADO a fin de rendir su declaración en calidad de TESTIGO", debiendo concurrir este viernes 17 de abril a las 15:00 horas a la sede de la Dirección Contra la Corrupción ubicada en el distrito de Barranco.

Investigación por presunta colusión

La fiscalía ha abierto la Carpeta Fiscal N° 205-2026 para investigar la "presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública - Colusión, en agravio de El Estado". Esta línea de investigación sugiere que el Ministerio Público no solo busca errores administrativos, sino posibles acuerdos ilícitos que habrían derivado en el incumplimiento de los contratos de transporte y entrega de material electoral.

Los retrasos del domingo 12 de abril provocaron que miles de ciudadanos encontraran sus mesas de votación cerradas hasta pasado el mediodía, generando que las votaciones se amplíen hasta el lunes 13 de abril. La diligencia fiscal tiene como objetivo que Corvetto "brinde información concerniente respecto a la investigación contra los que resulten responsable".

La Fiscalía cita a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en calidad de testigo

Consecuencias de la inasistencia

La notificación es tajante respecto a la obligatoriedad de la presencia del jefe de la ONPE. El texto advierte que la diligencia se realiza "Bajo Apercibimiento de solicitar su conducción compulsiva" de acuerdo a los artículos 66°, 129° y 164° del Decreto Legislativo N° 957, lo que implicaría el uso de la fuerza pública en caso de incomparecencia. No obstante, se le permite, si lo considera necesario, "contar con un abogado defensor de su libre elección".

Mientras la ONPE ha intentado justificar los retrasos como incidentes aislados de transporte, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción eleva el caso a una instancia penal. El país espera respuestas claras sobre por qué el sistema logístico falló en un momento tan crítico, y si estos errores comprometen la integridad del proceso electoral o la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la fiesta democrática.