JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE y otros involucrados por presunto delito contra derecho al voto

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la caótica jornada electoral que dejó fuera de las votaciones a más de 63 mil electores en Elecciones 2026, el JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros tres funcionarios de la entidad y al representante de la empresa Gálaga SAC.

Este domingo 12 de abril, el desarrollo de los comicios en el Perú se vio gravemente interrumpido tras registrarse importantes retrasos en la entrega de material electoral en 15 locales de votación en Lima, lo que provocó la falta de instalación de 211 mesas de sufragio, es decir, el 0,24% del electorado.

Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones no solo dispuso la ampliación del sufragio hasta este lunes 13 de abril únicamente en estos centros de votación, sino que tomó acciones legales contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Denuncia contra Corvetto y otros funcionarios de ONPE por tres presuntos delitos

Este lunes, tal y como anunció previamente, el Procurador Público a cargo de asuntos judiciales del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima por la presunta comisión de tres delitos, entre ellos, contra el derecho a sufragio.

La querella implica a cuatro funcionarios de la ONPE: Piero Corvetto Salinas, jefe; Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, Edward Alarcón González, gerente de Administración y José Samame Blas, gerente de Gestión Electoral.

También incluye a Juan Charles Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Gálaga SAC, encargada de la distribución del material electoral.

En el escrito, estos implicados son acusados de presunto delito contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

"El hecho punible de obstaculización del proceso electoral se materializó con especial gravedad en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. (...) el material electoral simplemente no llegó a 13 locales de votación, lo que generó la imposibilidad absoluta de instalar 187 mesas de sufragio", señala el documento.

Según el Procurador del JNE, esta "omisión logística" afectó a un total de 55,261 ciudadanos en la I.E. 6151 San Luis Gonzaga, con 30 mesas afectadas, y la I.E. 6023 Julio C. Tello Rojas, con 22 mesas afectadas.

"Esta situación no solo constituye una demora administrativa, sino un acto de obstaculización material que cercenó el ejercicio del sufragio en condiciones de igualdad, forzando a la ciudadanía a un estado de incertidumbre y vulnerando la pureza del calendario electoral", sostiene el JNE.

El JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros involucrados y la empresa Gálaga por presunto delito contra derecho al sufragio.