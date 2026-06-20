Compensación económica a miembros de mesa inicia el 22 de junio: LINK para ver el estado de tu PAGO

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La ONPE anunció que el 22 de junio iniciará el pago de la compensación económica de S/165 a los miembros de mesa de la segunda vuelta electoral. Para dar seguimiento al estado del desembolso, el organismo electoral brindó el link oficial de su plataforma. ¿De qué se trata?

Miembros de mesa: LINK para ver el pago de 165 soles

Miles de ciudadanos cumplieron con su deber cívico el 7 de junio al ir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Mientras el conteo de votos que se viene realizando hasta el cierre de esta nota de Exitosa, para definir quién será el próximo presidente del Perú, la ONPE lanzó una buena noticia para aquellas personas que ejercieron su rol como miembros de mesa.

A través de sus redes sociales, el organismo electoral precisó que el lunes 22 de junio iniciará el pago del 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT), establecida como compensación económica por la Ley N.° 32231 para los miembros de mesa. El desembolso del dinero se realizará según la modalidad de cobro elegida previamente en la plataforma oficial de la ONPE.

"Si elegiste depósito en cuenta o billetera digital, recibirás el pago del 22 al 24 de junio. Si optaste por el pago presencial, podrás cobrarlo el 25 de junio (en agencias del Banco de la Nación)", expresó el organismo en su cuenta oficial de Instagram.

Para consultar el estado del pago de tu compensación económica, la ONPE habilitó una plataforma web que podrás acceder a través del siguiente LINK y seguidamente, seguir los siguientes pasos:

Digita el número de tu DNI o DNIe.

o DNIe. Ingresa dígito de verificación de tu documento de identidad.

de tu documento de identidad. Digita la fecha de tu nacimiento y dale clic en ingresar.

Multa por no cumplir como miembro de mesa el 7 de junio

Ten en cuenta que así como existe un beneficio por haber cumplido tu rol como miembro de mesa durante la segunda vuelta electoral 2026, también hay una sanción en caso no hayas acudido a tu local de votación.

Tanto titulares como suplentes que no estuvieron presentes en el sufragio, estarán sujetos a la sanción económica, equivalente al 5% de la UIT, es decir, deberán pagar S/275.

multas

Segunda vuelta electoral: ¿Dónde ver si tienes multa electoral?

El JNE también recuerda que para revisar si tienes una multa electoral pendiente puedes verificarlo en el siguiente ENLACE y seguidamente colocar tu número de DNI. Si verificas que tienes una sanción, puedes pagarla mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas.

La ONPE precisó que el pago a los miembros de mesa de la segunda vuelta presidencial se realizarán entre el 22 y el 24 de junio en cuentas bancarias o billeteras digitales seleccionadas por los ciudadanos. Habilitó una plataforma web para que puedan dar seguimiento al estado del depósito.