Segunda vuelta: Jorge Yamamoto analiza el impacto emocional y la polarización política en elecciones

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La inestabilidad política que atraviesa el Perú ha provocado una marcada división emocional en la ciudadanía en los últimos comicios. Los ciudadanos no solo evalúan propuestas, sino que reaccionan con intensas emociones ante los resultados parciales, lo cual afecta directamente la convivencia y la estabilidad social.

Análisis del estado emocional electoral

Según el profesional en declaraciones para Exitosa, la incertidumbre durante el conteo de votos ha generado que los seguidores de Fuerza Popular experimenten un alivio momentáneo, sintiendo que se salvaron de una situación crítica, aunque se mantienen en alerta constante ante cualquier posible reversión en las mesas de sufragio.

"Para aquellos que estaban férreamente esperando que gane Keiko, yo creo que hay una sensación de alivio, una idea de que se salvaron por un pelo y todavía una alerta que pueda haber una reacción y una volteada de torta, no tanto en el partido, sino en la mesa", declaró.

En contraste, el especialista sostiene que los simpatizantes de Juntos por el Perú atraviesan una etapa de profunda frustración, especialmente tras la expectativa generada por los resultados del conteo rápido inicial, lo que aumenta la tensión política entre los distintos sectores de la población.

"Hay personas que ya habían celebrado, que ya tenían sus intereses encaminados, incluyendo ciertos sindicatos, grupos y personas con afiliaciones políticas determinadas, que sienten una gran frustración, que estaban celebrando, diciendo insultos que esta otra candidata no va a gobernar", indicó.

Esta frustración se traduce en un nivel elevado de agresividad entre los ciudadanos. Según el experto, al no sentir que las opciones políticas los representan, los grupos políticos elevan su crispación, lo que convierte la contienda en un enfrentamiento directo entre visiones radicalmente opuestas.

Impacto del hartazgo y la desconfianza

Esta coyuntura ha exacerbado un sentimiento colectivo de hartazgo, donde gran parte de la población siente que las opciones políticas disponibles no representan sus necesidades reales. Existe la percepción de estar eligiendo entre mafias o entidades cuestionadas, buscando reducir el daño al país.

El especialista indica que este escenario de desconfianza incrementa la agresividad social y deteriora la calidad de vida de todos los peruanos. Los ciudadanos manifiestan que no merecen la actual clase política, priorizando la vigilancia del futuro de sus familias ante la constante inestabilidad.

Muchos ciudadanos, al momento de sufragar, evaluaban qué facción política causaría menos perjuicio al desarrollo nacional. Esta decisión, tomada entre dos bloques percibidos negativamente, profundiza el hartazgo social frente a una clase política que consideran ineficaz y potencialmente corrupta.