Pago a miembros de mesa de segunda vuelta electoral: FECHA y modalidades para recibir los S/165

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¿Fuiste miembro de mesa en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará con el pago de la compensación económica de S/165 por cumplir con tu labor durante los comicios. Conoce la fecha del desembolso y las modalidades en que podrás recibir el dinero.

ONPE iniciará pago de S/165 a miembros de mesa

La ONPE, a través de sus redes sociales, reveló que iniciará el pago de la compensación económica, equivalente al 3% de una UIT (S/165) de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 32231, a los miembros de mesa que fueron elegidos por sorteo o quienes asumieron el cargo en reemplazo de los titulares y suplentes durante toda la jornada de la segunda vuelta llevada a cabo el 7 de junio.

De acuerdo al comunicado del organismo electoral, los miembros de mesa recibirán su pago a partir del próximo lunes 22 de junio. Serán más de 270 mil ciudadanos y ciudadanas que recibirán su dinero por ejercer el cargo en mesas instaladas dentro del territorio nacional.

Asimismo, la ONPE precisó que el pago de la compensación económica se entregará según la modalidad registrada por cada miembro de mesa en https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/, que brindó el organismo electoral hace unos días.

Cronograma de pago a miembros de mesa

La ONPE también detalló el cronograma con las fechas en que los miembros de mesa podrán cobrar su compensación económica, según las siguientes modalidades elegidas previamente. Conoce qué día podrás recibir los S/165:

Depósito en cuenta: Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa en los comicios, ten en cuenta que tu dinero será abonado del lunes 22 al miércoles 24 de junio.

Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa en los comicios, ten en cuenta que tu dinero será abonado del Billetera digital: La opción más rápida. La compensación económica por cumplir con tu labor llegará directamente a tu número de celular asociado desde el 22 al 24 de junio.

La opción más rápida. La compensación económica por cumplir con tu labor llegará directamente a tu número de celular asociado Cobro presencial en el Banco de la Nación: Quienes eligieron el cobro presencial podrán acercarse a una ventanilla de cualquier agencia de esta entidad bancaria con su Documento Nacional de Identidad (DNI). a partir del 25 de junio. Recuerda que, según la ONPE, esta modalidad incluye ciudadanos que asumieron como miembros de mesa y los depósitos observados/rechazados por las entidades bancarias.

Miembros de mesa en segunda vuelta: Descubre el estado de tu pago

Con el objetivo de facilitar el seguimiento del beneficio, la ONPE habilitó una plataforma de consulta para los ciudadanos que participaron en la segunda vuelta presidencial. Solo deberás ingresar al siguiente ENLACE o digitar https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni en el buscador, para luego seguir estos pasos:

Digita el número de tu DNI o DNIe.

o DNIe. Ingresa dígito de verificación de tu documento de identidad.

de tu documento de identidad. Digita la fecha de tu nacimiento y dale clic en ingresar.

Cómo conocer el estado de tu pago como miembro de mesa.

Además, se mantienen canales de consulta mediante el correo [email protected], la línea gratuita 0800-00513 y un asistente virtual por WhatsApp en el número +51 995404991 para absolver cualquier duda sobre la forma en que recibirás tu dinero.

Así la ONPE detalló que ya iniciará con el pago de la compensación económica de S/165 a miembros de mesa de la segunda vuelta electoral a partir del lunes 22 de junio, mediante depósito bancario, la billetera digital Yape o cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.