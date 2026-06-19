Juntos por el Perú: JNE declara improcedentes apelaciones para anular mesas en Lima y el extranjero

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la audiencia pública virtual realizada este viernes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar improcedentes los 32 expedientes de apelación presentados por Juntos por el Perú (JPP).

La medida deja sin efecto la continuidad del proceso de nulidad que buscaba invalidar más de 1,700 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y 647 mesas de peruanos en el extranjero.

La resolución se dio horas después de que el caso quedara al voto, confirmando que los argumentos de JPP no cumplían con los requisitos legales establecidos.

Actas observadas

Además de las apelaciones por nulidad, el Pleno revisó recursos vinculados a actas observadas. De este grupo, solo una quedó pendiente de pronunciamiento, mientras que el resto fue declarado infundado.

Resoluciones de los recursos presentados

Alegatos sin pruebas

Durante la audiencia pública, los abogados de JPP insistieron en que existían "indicios de fraude" en las mesas cuestionadas. Sin no presentaron pruebas físicas ni documentales, limitándose a señalar coincidencias estadísticas en los resultados.

Al ser consultados por los magistrados sobre responsables del supuesto fraude, no pudieron identificarlos, admitiendo que se trataba de una "hipótesis". Por lo mismo, el tribunal subrayó que un análisis estadístico, por sí solo, no constituye prueba suficiente para sostener una acusación de fraude electoral.

Este punto habría sido decisivo para que el Pleno descartara los recursos, evidenciando la fragilidad de los argumentos de la agrupación.

#AHORA Los abogados de Juntos por el Perú admitieron ante el pleno del JNE que la causal invocada para solicitar la nulidad de 1.751 mesas en Lima y 647 en el extranjero es el "fraude". Reconocieron que no cuentan con pruebas para sustentar esa acusación y que el recurso de Lima... pic.twitter.com/zTDK6vPlQF — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 19, 2026

La resolución ocurre en medio de las movilizaciones convocadas por simpatizantes de JPP en el Centro Histórico de Lima, que permanece cerrado este fin de semana como medida preventiva.

El partido, liderado por Roberto Sánchez, había intentado financiar las apelaciones mediante una campaña de donaciones por Yape, que recaudó cerca de S/ 787 mil, pero resultó insuficiente frente al costo total de más de S/ 3 millones. Ahora, con esta decisión del Pleno, la decisión está tomada y los votos apelados serán considerados.

Lo que sigue ahora

Así, el fallo marca lo que parece ser un golpe definitivo a la estrategia de Juntos por el Perú de cuestionar los resultados mediante nulidades masivas

La audiencia dejó en evidencia la debilidad de los alegatos, basados en hipótesis sin respaldo probatorio. Sin embargo, vale decir que durante las movilizaciones de este viernes, Sánchez aseguró que su agrupación presentaría un recurso de amparo para los votos en el extranjeros.

Con las apelaciones rechazadas, el camino institucional, por el momento, queda cerrado y la disputa se traslada al terreno político y social, donde las marchas buscan mantener viva la narrativa de irregularidades.