Intención de JP de desconocer votos del extranjero es "una irresponsabilidad", según politólogo

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El politólogo Luis Valverde cuestionó la postura del partido político Juntos por el Perú sobre presentar una demanda que podría por invalidar los votos de los peruanos en el extranjero, durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio.

En entrevista brindada este jueves 18 de junio al programa "Informamos y Opinamos", el especialista indicó que el trasfondo sería el no reconocimiento de la voluntad popular en las urnas, figura que también fue vista y sin éxito en las elecciones del 2021.

Figura estratégica para no decir que hubo fraude

Desde Juntos por el Perú sostienen que la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino se vio "afectada" tras modificarse las reglas del proceso electoral, con la aprobación -a finales de mayo- de la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE.

La demanda presentada por el abogado y vocero del partido político, Walter Ayala, traería consigo la afectación al derecho al sufragio de millones de peruanos en el extranjero. Esta situación no solo sería una acción legal, si no estratégica para desconocer el resultado electoral que por el momento ubica a Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

"Yo creo que, hay cierta narrativa y el espíritu, por ejemplo, de desconocer los votos en el extranjero es un espíritu que me parece bastante problemático, puede tener ciertos matices de tratar de identificar esto como potencial fraude, no lo dicen así porque creo que es algo estratégico de su parte porque no quieren parecerse a lo que decían los anteriores candidatos en 2021", expresó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el politólogo Luis Valverde, señaló que la posición de Juntos por el Perú de desconocer el voto del extranjero es problemática y que de forma estratégica no lo quieren calificar como fraude, como ocurrió en la campaña... pic.twitter.com/8lbErDGfsf — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Vale recordar que, según lo dispuesto por la ONPE, para la realización de la segunda vuelta autorizó que en caso no sea posible la instalación de una mesa de sufragio con los miembros titulares o suplentes o electores de la misma mesa, se permite la conformación de estas en otras mesas de sufragio del mismo local de votación, siempre que los personeros acreditados no presenten oposición. Esta figura ha sido duramente por el partido de izquierda.

Mesas de sufragio en Estados Unidos podrían ser declaradas nulas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este viernes 19 de junio el recurso de apelación concedido a Juntos por el Perú, con referente al pedido de nulidad hacia mesas de sufragio de Estados Unidos y Lima Metropolitana.

Este procedimiento se lleva a cabo luego de que los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y 2 declarasen procedentes sus respectivos petitorios al hacer efectivo el pago de la tasa electoral, en el marco del artículo 5 de la Ley N.º 26846 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

En ese sentido, la organización política plantea la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, al acusar una presunta vulneración al acto electoral al fusionarse las mesas de sufragio de Salt Lake (Carolina del Norte) y Nueva York.

Dicho órgano electoral atenderá el pedido del partido político a las 10:30 a. m. del viernes 19 de junio, vía audiencia virtual en la que participará el personero legal de la organización política, Carlos Zafra Morales. La decisión del Pleno es inapelable.