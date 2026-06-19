Jurado Nacional de Elecciones proclamó resultados de las elecciones para senadores, diputados y parlamentarios andinos

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A más de dos meses de haberse llevado a cabo la primera vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes 19 de junio los resultados oficiales de las elecciones de senadores, diputados y parlamentarios andinos.

El acto realizado se da luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegara hace una semana al 100 % de la contabilización de las actas electorales correspondientes a la jornada democrática realizada el pasado 12 de abril.

Conformación del nuevo Congreso bicameral y representantes del Parlamento Andino

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, dio lectura a los integrantes y cantidad de representantes de las fuerzas políticas por circunscripción electoral que asumirán funciones desde el próximo 28 de julio.

Luego que fuera aprobada la doble cámara en marzo de 2024, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Con referente a la Cámara de Senadores, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

JNE proclama resultados de la Elección de Senadores



¿Qué agrupaciones políticas obtuvieron una curul en la Cámara de Senadores para el periodo 2026 - 2031?



🗳️ #TuVotoSeRespeta #EG2026

JNE: 95 años custodiando la voluntad popular pic.twitter.com/hcDdmukGOk — JNE Perú (@JNE_Peru) June 19, 2026

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Conformación de la Cámara de Diputados.

"Proclamo a los ciudadanos cuyos nombres que ha dado lectura como senadores, diputados del Congreso de la República; así como, representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne", anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Principales funciones de la doble cámara

En noviembre de 2025, el Parlamento promulgó el reglamento del nuevo Congreso bicameral. Según la Resolución Legislativa del Congreso N.º 005-2025-2026-CR, en su caso de su disolución, la Cámara de Senadores asume sus funciones, el cargo es irrenunciable y sobre las reformas constitucionales aprobadas, estas estarán prohibidas de ser observadas por el Poder Ejecutivo.

Sobre la Cámara de Diputados, entre sus principales funciones están la elegir al defensor del pueblo, designar al contralor general de la República, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de la designación de su presidente. Así como, ratificar al titular de la SBS.

Otra función que tendrán es la de autorizar los viajes presidenciales. Asimismo, estará a cargo de la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Inteligencia.

Finalmente, las 190 autoridades asumirán funciones el 28 de julio, entre el 26 y el 27 se instalarán las cámaras para que elijan a sus mesas directivas.