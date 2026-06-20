Daniel Urresti confirma su candidatura a la alcaldía de Lima en las elecciones municipales: "Nuestra ciudad merece más"

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 19 de junio se venció el plazo para la inscripción de formulas y listas de candidatos que buscarán postular en las próximas elecciones municipales y regionales programadas para el 4 de octubre. Dentro de las planchas recibidas por el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra la encabezada por Daniel Urresti quien confirmó que será candidato a la alcaldía de Lima en estos comicios.

Daniel Urresti confirma postulación a la alcaldía de Lima

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el excongresista señaló que será parte de esta contienda electoral buscando llegar al cargo máximo dentro de la Municipalidad de Lima. Según indicó, la decisión la tomó tras considerar que la capital del país merece más seguridad, orden y solucionar el problema de la congestión vehicular que agobia a miles de personas.

"He tomado una decisión importante. He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza", indicó.

En su pronunciamiento, Daniel Urresti hizo referencia a su carrera militar dejando en claro que a dedicado gran parte de su vida a servir al país. Por ello, buscará poner esta experiencia para poder convencer a la ciudadanía limeña y liderarlos durante los próximos cuatro años.

Queridos amigos:

He tomado una decisión importante.

He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más: más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza.

Durante gran... pic.twitter.com/bBCHFf8o0e — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 20, 2026

"Durante gran parte de mi vida he servido al Perú enfrentando desafíos difíciles. Hoy quiero poner esa experiencia al servicio de Lima y de sus vecinos. No vengo a ofrecer promesas imposibles. Vengo a trabajar, a escuchar y a gestionar", añadió.

Con ello, el exministro del Interior confirma su candidatura al sillón municipal de la capital junto con el partido Podemos Perú. Es importante precisar que Urresti fue parte de las elecciones generales del 12 de abril al integrar el equipo que buscaba llegar a Palacio de Gobierno liderados por Pepe Luna.

Los rivales confirmados

Ahora, el general en retiro se une a la competencia electoral donde ya se encuentran candidatos con experiencia municipal como Carlos Bruce y Ricardo Belmont. Este último anunció su postulación en exclusiva para Exitosa.

Además, nombres como el de Carlos Neuhaus, Alberto Tejada o Susel Paredes podrían ser las grandes sorpresas en los comicios programados para el próximo 4 de octubre.

En resumen, Daniel Urresti confirmó que será candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones municipales y regionales a celebrarse en el mes de octubre.