Elecciones 2026: ¿Cómo tramitar la dispensa por no haber votado este 12 y 13 de abril?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos que no hayan asistido a su local de votación este 12 y 13 de abril deberán presentar una dispensa con una justificación válida que certifique su ausencia en el proceso electoral.

La finalidad de presentar esta dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones es que los ciudadanos eviten la multa por no haber sufragado. Asimismo, este trámite puede ser presentado de a partir del 14 de abril. Una vez finalizado el proceso electoral que se ha llevado a cabo el 12 y 13 de abril.

¿Qué es una dispensa?

Una dispensa es un trámite mediante un documento que el ciudadano presenta al JNE para certificar su inasistencia en un proceso electoral. Es decir, libera al ciudadano de su omisión al sufragio por una causa justificada. En este caso, en el proceso electoral para definir a los próximos líderes del país que se ha llevado a cabo el 12 y 13 de abril.

En el cual se estimaba una sanción administrativa electoral en una multa que va desde los S/.27,5 hasta los S/. 110, según el lugar de residencia del elector.

Electores en su local de votación

¿Dónde y cómo se puede realizar este trámite?

El trámite se puede realizar en línea a través del Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID) al que se puede ingresar desde este enlace . Aunque también se puede presentar, excepcionalmente, en la Mesa de Partes Presencial del JNE.

Este trámite se puede generar desde el 14 de abril hasta que se emita la medida cautelar, es decir, la multa. Este plazo son 5 días hábiles luego del proceso electoral. Una vez transcurrido ese tiempo, las solicitudes no procederán.

¿Qué requisitos se necesitan para realizar la dispensa?

Los requisitos para presentar la dispensa son la copia de DNI, copias de documentos que justifiquen la causa de la inasistencia al proceso electoral según el cuadro general que aplican al otorgamiento de la dispensa que se encuentran en este enlace.

Finalmente, los ciudadanos deberán pagar un derecho de trámite de S/ 25,90 en cualquier agencia del Banco de la Nación, con el código 01465, o a través del portal Págalo.pe.

Sin embargo, existen causales de omisión que exoneran este pago, como afectaciones por desastres naturales, errores en el padrón o defectos en la organización del proceso electoral.

El plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas a través del SISDIV es de cinco días hábiles desde su presentación. Si un ciudadano no puede registrar su solicitud en línea, puede hacerlo a través de un tercero con sus datos.