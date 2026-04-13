¡Insólito! Un cerdo irrumpe en un centro de votación y se vuelve viral en las Elecciones 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un insólito momento se vivió durante las Elecciones Generales 2026. Un cerdo ingresó a uno de los salones de votación de un colegio de Ica, dejando a más de un elector y miembros de mesa sorprendido por la presencia del animalito en la jornada electoral del último domingo del 12 de abril.

Cerdo irrumpió en local de votación en colegio de Ica

La jornada de las Elecciones 2026 se vio marcada por una serie de sucesos que sorprendieron al país. Pues bien, de acuerdo a un reciente material audiovisual que se volvió viral en las redes sociales, se evidenció lo que sería el preciso momento en que miembros de mesa se encuentran dentro del aula esperando a que los electores voten; sin embargo, al ver la puerta se dan cuenta de una inusual presencia.

Un cerdo irrumpe en el salón y se pasea con total tranquilidad cerca de la urna, justo mientras los ciudadanos emitían su voto. Lejos de generar pánico, la escena provocó sorpresa y muchas risas entre los presentes. Incluso se logra escuchar en el video cómo una persona se anima a expresar: "¡Aquí le toca votar!"

"Ya votó", "ahora sí vaya a su casa", "¿por quién votaste?", "ve al segundo piso", "a la otra aula", comenzaron a decir las demás personas, entre carcajadas. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios, posicionándose como uno de los hechos más comentados en medio de la jornada electoral registrada el último 12 de abril.

Para que los comicios siguan sin inconvenientes, uno de los miembros mesa se pone de pie y mueve sus manos para tratar de hacer que el cerdo se retire del recinto. "Venía a cumplir con su deber ciudadano", puntualizó otro ciudadano.

Reacción al video viral en medio de las Elecciones 2026

Como era de esperarse, el video se volvió virala rápidamente y generó cientos de comentarios. Algunas personas tomaron con buen humor la escena, mientras que otros se preguntaron cómo llegó el animalito a ingresar al colegio que estaría ubicado en Ica, según reportaron en las redes sociales.

"¿Quién lo llevó y por qué?", "mi chanchito lindo, cuidando sus votos", "algún familiar lo llevó", "está buscando su mesa para sufragar", "está supervisando el trabajo de la ONPE", "está constatando que todo esté en regla", precisaron algunos usuarios en Facebook.

La escena de un cerdo que irrumpe en un centro de votación en las Elecciones 2026 se da en medio de una situación que pone en la mira a la ONPE por fallas logísticas que registró demoras en algunas mesas de sufragio y que más de 63 mil electores no lograran votar el domingo 12 de abril.